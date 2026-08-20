Σε νέα κοινοβουλευτική παρέμβαση προχώρησε η Βουλευτής Λασιθίου Κατερίνα Σπυριδάκη θέτοντας επιτακτικά το εύλογο ερώτημα της πραγματικής κυβερνητικής βούλησης υλοποίησης του έργου για τη λειτουργία του νέου σωφρονιστικού καταστήματος στις Κουρούνες της Νεάπολης. Την ερώτηση προς τα συναρμόδια Υπουργεία Προστασίας του Πολίτη και Υποδομών και Μεταφορών συνυπογράφουν ο Βουλευτής Δράμας και Τομεάρχης Υποδομών και Μεταφορών του ΠΑΣΟΚ- Κινήματος Αλλαγής, Τάσος Νικολαΐδης και ο Βουλευτής Βοιωτίας και Τομεάρχης Προστασίας του Πολίτη του ΠΑΣΟΚ – Κινήματος Αλλαγής, Γεώργιος Μουλκιώτης.

Η κατασκευή του νέου Σωφρονιστικού Καταστήματος στις Κουρούνες Λασιθίου αποτελεί ένα από τα πλέον χαρακτηριστικά παραδείγματα δημόσιου έργου που, παρά τις επανειλημμένες κυβερνητικές εξαγγελίες, τις αλλεπάλληλες δεσμεύσεις και τους σημαντικούς δημόσιους πόρους που έχουν ήδη δαπανηθεί, παραμένει επί σειρά ετών ημιτελές και χωρίς ασφαλές χρονοδιάγραμμα λειτουργίας.

Η αναγκαιότητα της υλοποίησης του νέου έργου είναι παραπάνω από επιτακτική. Η Κατερίνα Σπυριδάκη σε παλαιότερη κοινοβουλευτική παρέμβαση είχε αναδείξει ότι οι υφιστάμενες Φυλακές Νεάπολης Λασιθίου θεωρούνται πλέον παρωχημένες και ανεπαρκείς. Η παλαιότητα και η ακαταλληλότητα των εγκαταστάσεων, ο υπερπληθυσμός, τα κενά στη στελέχωση, η απουσία μόνιμης και επαρκούς υγειονομικής υποστήριξης και οι δυσκολίες που αντιμετωπίζουν καθημερινά το προσωπικό και οι κρατούμενοι, δείχνουν ότι η κατάσταση στις Φυλακές Νεάπολης Λασιθίου είναι πλέον μη διαχειρίσιμη.

Την ίδια στιγμή οι κυβερνητικές εξαγγελίες για την μελλοντική λειτουργία του νέου καταστήματος και την κατάργηση των Σωφρονιστικών Καταστημάτων Αλικαρνασσού και Νεάπολης φαίνεται ότι λειτουργούν ως άλλοθι για τη μη ουσιαστική αναβάθμιση των υφιστάμενων φυλακών. Η πρόβλεψη μόλις εννέα θέσεων ΔΕ Φύλαξης που προβλέπονται για το σωφρονιστικό κατάστημα Νεάπολης αποτελεί μεν αναγκαία ενίσχυση, δεν μπορεί όμως να εκληφθεί ως επαρκής απάντηση στο συνολικό πρόβλημα στελέχωσης του Καταστήματος.

Και ενώ η κατάσταση που επικρατεί στις Φυλακές Νεάπολης Λασιθίου αποτελεί διαρκώς οξυνόμενο πρόβλημα, με σοβαρές επιπτώσεις τόσο για τους κρατούμενους όσο και για το προσωπικό, η υλοποίηση της ανέγερσης του νέου Γενικού Σωφρονιστικού Καταστήματος Β΄ Τύπου «Κρήτη ΙΙ», παρά τις κατά καιρούς δεσμεύσεις κυβερνητικών στελεχών, μεταθέτει από χρονιά σε χρονιά το χρονοδιάγραμμά της.

Η ηλεκτροδότηση, ο βιολογικός καθαρισμός, η οδική πρόσβαση, οι περίβολοι, η κτιριακή αποπεράτωση και η διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου παραμένουν ημιτελείς. Η παρατεταμένη ωστόσο εγκατάλειψη μιας ημιτελούς δημόσιας κατασκευής τέτοιας κλίμακας δημιουργεί κίνδυνο φθοράς, απαξίωσης και πρόσθετης οικονομικής επιβάρυνσης του Δημοσίου.

Όπως όμως τονίζει η Κατερίνα Σπυριδάκη, «η κοινωνία του Λασιθίου δεν μπορεί να παραμένει θεατής μιας ατέρμονης ακολουθίας εξαγγελιών και διαψεύσεων».

Για τους λόγους αυτούς με την κοινοβουλευτική τους παρέμβαση οι Βουλευτές ζητούν από τα αρμόδια Υπουργεία να κατατεθούν στη Βουλή όλα τα σχετικά έγγραφα που αφορούν την υλοποίηση του νέου σωφρονιστικού καταστήματος: η αρχική και οι συμπληρωματικές συμβάσεις, το εγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα, ο πίνακας πιστοποιημένων και καταβληθεισών δαπανών, οι μελέτες και οι αποφάσεις χρηματοδοτήσεων που αφορούν την ηλεκτροδότηση, τον βιολογικό καθαρισμό και την οδική πρόσβαση, το υπό επεξεργασία σχέδιο προεδρικού διατάγματος για την ίδρυση του «Κρήτη ΙΙ» και την κατάργηση των Σωφρονιστικών Καταστημάτων Νεάπολης και Αλικαρνασσού, καθώς και το προβλεπόμενο οργανόγραμμα του νέου καταστήματος.