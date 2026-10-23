Συνελήφθησαν βραδινές ώρες χθες στο Ρέθυμνο από αστυνομικούς της Ομάδας Δίκυκλης Αστυνόμευσης του Τμήματος Άμεσης Δράσης Ρεθύμνου τρεις ημεδαποί ηλικίας 21, 25 και 27 ετών κατηγορούμενοι για ληστεία, πρόκληση σωματικών βλαβών, νομοθεσία περί αθλητικής βίας και βία κατά υπαλλήλων.

Ειδικότερα, χθες το βράδυ οι τρεις ημεδαποί με ακόμα ένα άτομο έχοντας καλυμμένα τα χαρακτηριστικά του προσώπου τους (φορώντας κράνη), προκάλεσαν σωματικές βλάβες σε 47χρονο ημεδαπό και του απέσπασαν ένα σακίδιο πλάτης το οποίο περιείχε ένα πανό που έφερε διακριτικά αθλητικού συλλόγου.

Αστυνομικός εκτός υπηρεσίας αντιλαμβανόμενος την επίθεση αφού ενημέρωσε το κέντρο επικοινωνίας της Διεύθυνσης Αστυνομίας Ρεθύμνης, προσέτρεξε να βοηθήσει τον 47χρονο και ένας εκ των δραστών του προκάλεσε ελαφριές σωματικές βλάβες με τα χέρια προκειμένου να αποτρέψει επερχόμενη σύλληψη τους ενώ στη συνέχεια τράπηκαν σε φυγή επιβαίνοντας σε δίκυκλες μοτοσυκλέτες.

Από αστυνομικούς της ανωτέρω Υπηρεσίας άμεσα εντοπίστηκαν ο 25χρονος με τον 27χρονος να επιβαίνουν σε δίκυκλη μοτοσυκλέτα και συνελήφθησαν και στη συνέχεια συνελήφθη και ο 21χρονος.

Η προανάκριση συνεχίζεται από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ρεθύμνου.