Γράφει: Ο Νίκος Μιχελάκης

Μεγάλη αβεβαιότητα και αγωνία επικρατεί μεταξύ παραγωγών, ελαιοτριβέων, διακινητών και τυποποιητών, την περίοδο αυτή στην διεθνή αγορά σχετικά με τις τρέχουσες τιμές παραγωγού κα το ύψος της ερχόμενης ελαιοπαραγωγής

Και παράγοντες που προκαλούν αυτή την αβεβαιότητα είναι από την μια πλευρά οι εξελίξεις της πώλησης της γιγάντιας πολυεθνικής Deoleo και οι επιπτώσεις που θα υπάρξουν στην διεθνή αγορά ανάλογα με τον τελικό αγοραστή της και από την άλλη, το ύψος της ερχόμενης παραγωγής στην Ισπανία της οποίας το μέγεθος επηρεάζει σε μεγάλο βαθμό το ύψος των διεθνών τιμών.

Και σε ότι αφορά την Deoleo οι διαπραγματεύσεις συνεχίζονται, ενώ σε ό,τι άφορα τις εκτιμήσεις της παραγωγής της Ισπανίας φαίνεται ότι υπάρχουν σημαντικά ερωτηματικά.

Οι εκτιμήσεις του USDA (Υπουργείου Γεωργίας ΗΠΑ) αναφέρουν την παραγωγή της Ισπανίας σε 1,37 εκατ. τόνους, μειωμένη δηλαδή σε σχέση με τον μέσο όρο της τελευταίας 10ετιας κατά -10%.

Από την άλλη πλευρά ο Υπουργός Γεωργίας Ισπανίας (Luis Planas) με βάση τις πρόσφατες εκτιμήσεις των υπηρεσιών του την ανεβάζει σε 1,6 εκατ. τόνους και άρα αυξημένη κατά +23% σε σχέση όμως όχι με τον μέσο όρο, αλλά με την περσινή παραγωγή, που ήταν μειωμένη σε 1,3 εκατ. τόνους.

Είναι φανερό ότι κάθε φορέας, γνωρίζοντας τις επιδράσεις που η εκτίμηση του μπορεί να ασκήσει στις τιμές, μπορεί να διαμορφώσει ανάλογα τις προβλέψεις του βάζοντας πάντα σαν προϋπόθεση και τις μελλοντικές εξελίξεις των καιρικών συνθηκών!

Όμως, η Ισπανική Κυβέρνηση, πέραν των άλλων, αντιμετωπίζει και το δίλημμα να εφαρμόσει ή όχι το επώδυνο πολιτικά Βασιλικό Διάταγμα, που έχει ψηφίσει η ίδια, για απόσυρση ποσοτήτων ελαιολάδου σε περίπτωση υπερπαραγωγής και πτώσης των τιμών.

Πώς κυμάνθηκαν οι τιμές

Τελικα σύμφωνα με τα στοιχεία των ξένων κρατών και τα λίγα και όχι αντιπροσωπευτικά που παρέχουν κάποιοι ηρωικοί Συν/σμοι και Έμποροι, οι τιμές διαμορφώνονται συνοπτικά ως εξής:

Στην Ισπανία η μειωμένη προσφορά στα έξτρα κατά 12%, σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα, προκάλεσε μια ελαφρά αύξηση (+10%) στις μέγιστες τιμές που έφτασαν στα 3,94€/κ, ενώ οι ελάχιστες έπεσαν στα 3,04€/κ

Στην Ελλάδα οι τιμές του έξτρα διατηρήθηκαν περίπου ίδιες και κυμάνθηκαν στην Κρήτη στα 3,60 – 3,80 €/κ , στην Πελοπόννησο στα 3,40€/κ – 4,00 €/κ και στα Νησιά στα 3,20€/κ

Στην Ιταλία κυμάνθηκαν μεταξύ 4,40-6,80€/κ, ενώ στην Τυνησία διατηρήθηκαν στα 3,53€/κ.

Αναλυτικότερα οι τιμές κατά χώρα και κατά ποιότητα φαίνονται στο αναλυτικό Δελτίο Τιμών του ΣΕΔΗΚ στο: https://www.sedik.gr/deltio-timon

*Ο Νίκος Μιχελάκης, είναι Δρ. Γεωπόνος, πρώην Δ/ντής του Ινστιτούτου Ελιάς Χανίων και Άμισθος Επιστ. Σύμβουλος του ΣΕΔΗΚ. Τα άρθρα του εκφράζουν προσωπικές απόψεις και δεν απηχούν κατά ανάγκη τις απόψεις του ΣΕΔΗΚ. Μπορούν να αναδημοσιευτούν μόνο μετά άδεια του ([email protected]