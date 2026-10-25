Με καλή εμφάνιση ο ΑΟΑΝ πήρε μια ακόμη νίκη στον 10ο όμιλο της Γ εθνικής επικρατώντας εντός έδρας 3-0 της Χερσονήσου για την 5η αγωνιστική.

Στο γκολ σημείωσε ο Παπαζήσης (15′ και 77′) και το τρίτο τέρμα πέτυχε ο Μηλιώτης (89′).

ΑΟΑΝ (Νίκος Σουργιάς): Μανουσάκης, Τρόκα, Μαρινάκης, Χριστογιάννης, Ζίλο, Τσιαμπάς, Παπαζήσης, Φουκαράκης, Πανεράς, Μαρκάκης (46′ Δαλαμήτρας), Σκουλούδης.

Χερσόνησος (Πέτρος Μαρινάκης): Σηφάκης, Πρέντι, Λουμπάκης, Μουλάς, Σάντσες, Φρρόκου, Ψαρράς, Αγριμάκης, Μανουσάκης (78′ Κορδονούρης), Κουρουγκιαβούρης Α., Τσελεγγίδης.

Στη Νεάπολη η ΑΕΝ δεν τα κατάφερε γνωρίζοντας νέα ήττα 1-0 από τον ΑΟ Τυμπακίου χάρη σε εντυπωσιακό γκολ του Κωστίκου στο 49΄. ενώ η ΑΕ Νεάπολης δεν κατάφερε να βρει απάντηση. Ο ΑΟΤ πανηγύρισε τη δεύτερη νίκη του στο πρωτάθλημα, ενώ η ΑΕΝ παρέμεινε χωρίς βαθμό μετά από πέντε αγωνιστικές.

ΑΕ Νεάπολης (Μηνάς Πίτσος): Χαραλαμπάκης, Κάββαλος, Ντούκα, Ντάμο, Μότσο Αν. (46′ Κωστέας), Μότσο Αγγ., Γκέκας (58′ Αργυρός), Χαλκιαδάκης, Σταυρακάκης, Τζαράκης (58′ Ντρεϊάι), Στακάκης.

ΑΟ Τυμπακίου (Νίκος Σουτζής): Μακατουνάκης, Καλαϊτζάκης, Καραγκεβρούδης, Καδιανάκης, Κωστίκος, Γκελοσάνι, Αραμπατζής (65′ Βουϊδάσκης), Λούσι, Σμαραγδάκης.

Τα αποτελέσματα

Ολοκληρώθηκαν οι αναμετρήσεις της 5ης αγωνιστικής του πρωταθλήματος της Γ’ Εθνικής, με τον ΠΟΑ να επικρατεί με 2-0 της Επισκοπής, ενώ ισόπαλες με 1-1 ολοκληρώθηκαν οι αναμετρήσεις Εργοτέλης – Γιούχτας και Χανιά – Πλατανιάς. Ο Ρεθυμνιακός επικράτησε με 3-0 του Πανακρωτηριακού.

Τα αποτελέσματα της 5ης αγωνιστικής:

ΑΟΑΝ-Χερσόνησος 3-0

ΠΟΑ – Επισκοπή 2-0

Εργοτέλης – Γιούχτας 1-1

Χανιά – Πλατανιάς 1-1

ΑΕ Νεάπολης – ΑΟ Τυμπακίου 0-1

Ρεθυμνιακός – Πανακρωτηριακός 3-0

Η βαθμολογία

Ολοκληρώθηκε η 5η αγωνιστική του πρωταθλήματος της Γ’ Εθνικής, με τα Χανιά να βρίσκονται στην κορυφή της βαθμολογίας με 13 βαθμούς, έχοντας απολογισμό τέσσερις νίκες και μία ισοπαλία. Στη δεύτερη θέση ακολουθεί ο ΑΟΑΝ με 11 βαθμούς, όσους έχει και ο ΠΟΑ. Την τρίτη νίκη του στο πρωτάθλημα πανηγύρισε ο Ρεθυμνιακός, ο οποίος επικράτησε με 3-0 του Πανακρωτηριακού και ανέβηκε στους 10 βαθμούς, καταλαμβάνοντας την τέταρτη θέση. Ο ΑΟ Τυμπακίου πέρασε με 1-0 από την έδρα της ΑΕ Νεάπολης, φτάνοντας τους 7 βαθμούς, όσους έχουν επίσης η Επισκοπή και ο Γιούχτας. Ο τελευταίος απέσπασε ισοπαλία 1-1 από τον Εργοτέλη, ενώ χωρίς νικητή ολοκληρώθηκε και η αναμέτρηση Χανιά – Πλατανιάς, με το ίδιο σκορ. Στην τελευταία θέση παραμένει η ΑΕ Νεάπολης, η οποία μετά από πέντε αγωνιστικές δεν έχει καταφέρει να πάρει βαθμό, μετρώντας πέντε ήττες.

1 Χανιά 13 2 ΑΟΑΝ 11 3 ΠΟ Ατσαλένιου 11 4 Ρεθυμνιακός 10 5 Γιούχτας 7 6 ΑΟ Τυμπακίου 7 7 Επισκοπή 7 8 Εργοτέλης 5 9 Πανακρωτηριακός 5 10 Χερσόνησος 3 11 Πλατανιάς 2 12 ΑΕ Νεάπολης 0

Το πρόγραμμα της 6ης αγωνιστικής