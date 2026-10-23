Την Κυριακή 8 Νοεμβρίου 2026, τα οινοποιεία των Δρόμων του Κρασιού της Ελλάδας συμμετέχουν στον εορτασμό της Παγκόσμιας Ημέρας Οινοτουρισμού, προσκαλώντας το κοινό να ανακαλύψει τον κόσμο του ελληνικού κρασιού, να γνωρίσει τους ανθρώπους της οινοπαραγωγής και να απολαύσει μοναδικές εμπειρίες στους αμπελώνες και τα οινοποιεία της χώρας.
Οι επισκέπτες θα έχουν την ευκαιρία να περιηγηθούν σε αμπελοοινικές περιοχές, να γνωρίσουν από κοντά τη διαδικασία παραγωγής του κρασιού, να ξεναγηθούν στους χώρους των οινοποιείων και να δοκιμάσουν κρασιά που αναδεικνύουν την ποικιλομορφία και τον χαρακτήρα κάθε περιοχής. Η Ημέρα Οινοτουρισμού θεσμοθετήθηκε το 2009 ως Ευρωπαϊκή Ημέρα Οινοτουρισμού και από το 2019 εορτάζεται σε παγκόσμιο επίπεδο, κάθε χρόνο τη δεύτερη Κυριακή του Νοεμβρίου.
Στον φετινό εορτασμό συμμετέχουν οι Περιφερειακές Ενώσεις Οινοπαραγωγών της χώρας, μεταξύ των οποίων το Δίκτυο Οινοποιών Κρήτης – Wines of Crete, συμβάλοντας στην ανάδειξη του ελληνικού αμπελώνα και στην ανάπτυξη του οινοτουρισμού.
Η Κρήτη συμμετέχει δυναμικά στη φετινή διοργάνωση, με 21 οινοποιεία-μέλη του Δικτύου Οινοποιών Κρήτης – Wines of Crete να υποδέχονται τους επισκέπτες την Κυριακή 8 Νοεμβρίου, 12:00 – 17:00.
Από τα Χανιά και το Ρέθυμνο έως το Ηράκλειο και το Λασίθι, οι φίλοι του κρασιού θα έχουν την ευκαιρία να ανακαλύψουν τον κρητικό αμπελώνα, να δοκιμάσουν τα κρασιά των παραγωγών και να γνωρίσουν τη μακραίωνη οινική παράδοση του νησιού. Παράλληλα, οινοποιεία εμπλουτίζουν την ημέρα με ξεχωριστές παράλληλες δράσεις για μικρούς και μεγάλους, συνδυάζοντας τη γευσιγνωσία με την τέχνη, τη δημιουργία, τη μουσική και την οικογενειακή ψυχαγωγία.
*Η δράση εντάσσεται στο έργο “Κρήτη Ευρωπαϊκή Περιφέρεια Γαστρονομίας 2026”.
ΤΑ ΟΙΝΟΠΟΙΕΙΑ ΠΟΥ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ:
ΧΑΝΙΑ
1. Οινοποιείο Αγίας Τριάδας
2. Αμπελώνες Καραβιτάκης
Η επίσκεψη πραγματοποιείται μόνο με ραντεβού.
3. Οινοποιείο Ντουράκης
ΡΕΘΥΜΝΟ
4. Οινοποιείο Ζουμπεράκης
5. Οινοποιείο Κλάδος
ΛΑΣΙΘΙ
6. Κτήμα Τοπλού
ΗΡΑΚΛΕΙΟ
7. DAF Wines by Ferniki Douloufaki
8. Οινοποιείο Βεργίτση
9. Οινοποιείο Silva-Δασκαλάκη
10. Οινοποιείο Διαμαντάκης
11. Οινοποιείο Διγενάκης
12. Οινοποιείο Ευφροσύνη
13:00–15:00 | Παρουσίαση και γευσιγνωσία παλαιότερων εσοδειών από επιλεγμένες ετικέτες.
13. Οινοποιείο Ζαχαριουδάκης
14. ΙΔΑΙΑ Οινοποιητική
15. Οινοποιείο Λυραράκης
Εργαστήρι πηλού για παιδιά στις 12:00 και στις 14:00. Απαιτείται προκράτηση από τους επισκέπτες.
16. Κτήμα Μενεξές
17. Οινοποιείο Moinoterra
- Εικαστικό εργαστήριο για παιδιά με τον Κωστή Γριβάκη, 11:00–13:00.
- Παρουσίαση έργων του Δημήτρη Μπουνάκη καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας.
18. Κτήμα Πατεριανάκη
19. Οινοποιείο Τιτάκη
- Μουσική κάλυψη της εκδήλωσης από τους Efthimios & M4r (M4rx).
- Εικαστική έκθεση «Alice in Wineland by nekworld» της Νεκταρίας Σταυριανουδάκη, στο κελάρι.
- Paint & Workshop από το Εργαστήριο Ιδεών και την εικαστικό Πόπη Φασουλάκη.
- Παρουσία της καντίνας «Το Ψωμάκι» στον χώρο καθ’ όλη τη διάρκεια της εκδήλωσης.
- Ξεναγήσεις και γευσιγνωσίες.
20. Οινοποιείο Φραγκόσπιτο
21. Κτήμα Scalarea
Η γιορτή του κρητικού οινοτουρισμού συνεχίζεται και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης!
Το Δίκτυο Οινοποιών Κρήτης – Wines of Crete προσκαλεί το κοινό να μοιραστεί τις αγαπημένες του στιγμές από τις επισκέψεις στα οινοποιεία της Κρήτης, μέσα από έναν διαγωνισμό φωτογραφίας.
Επισκέφθηκες ένα ή περισσότερα οινοποιεία την Παγκόσμια Ημέρα Οινοτουρισμού 2026; Μοιράσου μαζί μας την αγαπημένη σου οινική στιγμή!
Πώς συμμετέχεις;
- Ανέβασε σε story ή δημοσίευση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης μία φωτογραφία από την επίσκεψή σου σε οινοποιείο της Κρήτης, την Κυριακή 8 Νοεμβρίου και για 24 ώρες, χωρίς να φαίνεται κάποια συγκεκριμένη επωνυμία κρασιού ή οινοποιείου.
- Κάνε tag τον λογαριασμό @WinesOfCrete στο Instagram.
Έξι (6) τυχεροί νικητές!
6 τυχεροί νικητές θα κερδίσουν από 2 φιάλες κρητικού κρασιού, προσφορά του Δικτύου Οινοποιών Κρήτης – Wines of Crete.
Η κλήρωση θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 9 Νοεμβρίου 2026 και η παραλαβή των δώρων θα γίνεται αποκλειστικά από τα γραφεία του Δικτύου Οινοποιών Κρήτης, στο Συνεδριακό Κέντρο «Δίας» στις Αρχάνες Ηρακλείου, μετά από συνεννόηση.
Πρόσθετοι όροι συμμετοχής στον διαγωνισμό φωτογραφίας
- Περιεχόμενο φωτογραφίας: Η φωτογραφία θα πρέπει να αποτυπώνει μια αυθεντική οινική στιγμή από την επίσκεψη κατα την διάρκεια της παγκόσμιας ημέρας σε οινοποιείο της Κρήτης, αναδεικνύοντας το συναίσθημα, την εμπειρία και τη χαρά της επίσκεψης. Δεν θα πρέπει να εμφανίζεται κάποια συγκεκριμένη επωνυμία κρασιού ή οινοποιείου.
- Δικαίωμα συμμετοχής: Δικαίωμα συμμετοχής έχουν άτομα ηλικίας 18 ετών και άνω. Η συμμετοχή στον διαγωνισμό είναι δωρεάν.
- Πρωτοτυπία φωτογραφιών: Οι φωτογραφίες θα πρέπει να είναι πρωτότυπες και να έχουν ληφθεί από τους ίδιους τους συμμετέχοντες ειδικά για τον διαγωνισμό. Δεν επιτρέπονται φωτογραφίες αρχείου ή φωτογραφίες που έχουν ήδη δημοσιευθεί στο διαδίκτυο.
- Προσωπικά δεδομένα και δικαιώματα εικόνας: Σε περίπτωση που στη φωτογραφία απεικονίζονται άλλα πρόσωπα, θα πρέπει να έχει εξασφαλιστεί η συγκατάθεσή τους για τη δημοσίευση. Δεν επιτρέπεται η συμμετοχή φωτογραφιών στις οποίες απεικονίζονται ανήλικοι.
- Πολλαπλές συμμετοχές: Κάθε συμμετέχων μπορεί να λάβει μέρος με περισσότερες από μία φωτογραφίες, ωστόσο μπορεί να κερδίσει μόνο μία φορά.
*Μοιράσου την οινική σου στιγμή και γίνε μέρος της γιορτής του κρητικού οινοτουρισμού!
Μια πρόσκληση να ανακαλύψετε το κρητικό κρασί
Η Παγκόσμια Ημέρα Οινοτουρισμού αποτελεί μια ξεχωριστή ευκαιρία να γνωρίσουμε τον τόπο πίσω από κάθε κρασί, τους ανθρώπους που το δημιουργούν και την παράδοση που μεταφέρεται από γενιά σε γενιά. Το Δίκτυο Οινοποιών Κρήτης – Wines of Crete προσκαλεί κατοίκους και επισκέπτες του νησιού να προγραμματίσουν την επίσκεψή τους, να ανακαλύψουν τα συμμετέχοντα οινοποιεία και να ζήσουν μια αυθεντική εμπειρία φιλοξενίας, γεύσης και πολιτισμού.
Την Κυριακή 8 Νοεμβρίου, γιορτάζουμε το κρασί, τον κρητικό αμπελώνα και τους ανθρώπους του!
Δίκτυο Οινοποιών Κρήτης – Wines of Crete