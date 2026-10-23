Την Κυριακή 8 Νοεμβρίου 2026, τα οινοποιεία των Δρόμων του Κρασιού της Ελλάδας συμμετέχουν στον εορτασμό της Παγκόσμιας Ημέρας Οινοτουρισμού, προσκαλώντας το κοινό να ανακαλύψει τον κόσμο του ελληνικού κρασιού, να γνωρίσει τους ανθρώπους της οινοπαραγωγής και να απολαύσει μοναδικές εμπειρίες στους αμπελώνες και τα οινοποιεία της χώρας.

Οι επισκέπτες θα έχουν την ευκαιρία να περιηγηθούν σε αμπελοοινικές περιοχές, να γνωρίσουν από κοντά τη διαδικασία παραγωγής του κρασιού, να ξεναγηθούν στους χώρους των οινοποιείων και να δοκιμάσουν κρασιά που αναδεικνύουν την ποικιλομορφία και τον χαρακτήρα κάθε περιοχής. Η Ημέρα Οινοτουρισμού θεσμοθετήθηκε το 2009 ως Ευρωπαϊκή Ημέρα Οινοτουρισμού και από το 2019 εορτάζεται σε παγκόσμιο επίπεδο, κάθε χρόνο τη δεύτερη Κυριακή του Νοεμβρίου.

Στον φετινό εορτασμό συμμετέχουν οι Περιφερειακές Ενώσεις Οινοπαραγωγών της χώρας, μεταξύ των οποίων το Δίκτυο Οινοποιών Κρήτης – Wines of Crete, συμβάλοντας στην ανάδειξη του ελληνικού αμπελώνα και στην ανάπτυξη του οινοτουρισμού.

Η Κρήτη συμμετέχει δυναμικά στη φετινή διοργάνωση, με 21 οινοποιεία-μέλη του Δικτύου Οινοποιών Κρήτης – Wines of Crete να υποδέχονται τους επισκέπτες την Κυριακή 8 Νοεμβρίου, 12:00 – 17:00.

Από τα Χανιά και το Ρέθυμνο έως το Ηράκλειο και το Λασίθι, οι φίλοι του κρασιού θα έχουν την ευκαιρία να ανακαλύψουν τον κρητικό αμπελώνα, να δοκιμάσουν τα κρασιά των παραγωγών και να γνωρίσουν τη μακραίωνη οινική παράδοση του νησιού. Παράλληλα, οινοποιεία εμπλουτίζουν την ημέρα με ξεχωριστές παράλληλες δράσεις για μικρούς και μεγάλους, συνδυάζοντας τη γευσιγνωσία με την τέχνη, τη δημιουργία, τη μουσική και την οικογενειακή ψυχαγωγία.

*Η δράση εντάσσεται στο έργο “Κρήτη Ευρωπαϊκή Περιφέρεια Γαστρονομίας 2026”.

ΤΑ ΟΙΝΟΠΟΙΕΙΑ ΠΟΥ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ: