Συνεχίζει τις προσθήκες στο δυναμικό της η ΑΕ Νεάπολης όπως έκανε γνωστό με την ακόλουθη ανακοίνωση:

Η Αθλητική Ένωση Νεάπολης ανακοινώνει την έναρξη της συνεργασίας της με τον ποδοσφαιριστή Σωτήρη Ζέλιο, ο οποίος εντάσσεται στο δυναμικό της ομάδας μας!

Πρόκειται για έναν ποδοσφαιριστή με σημαντικές παραστάσεις και εμπειρία από τις Εθνικές Κατηγορίες, που μπορεί να προσφέρει πολύτιμες λύσεις σε πολλές θέσεις του γηπέδου.

Η αγωνιστική του ευελιξία αποτελεί σημαντικό πλεονέκτημα, καθώς μπορεί να αγωνιστεί σε όλη την αριστερή πλευρά, αλλά και στις θέσεις του στόπερ και του αμυντικού χαφ.

Σωτήρη, σε καλωσορίζουμε στην οικογένεια της Αθλητικής Ένωσης Νεάπολης και σου ευχόμαστε υγεία, δύναμη και πολλές επιτυχίες με τα χρώματα της ομάδας μας!

Μαζί συνεχίζουμε δυνατά