Το Τμήμα Κοινωνικής Προστασίας & Παιδείας του Δήμου Αγίου Νικολάου ενημερώνει τα μέλη του Κ.Α.Π.Η. Νεάπολης ότι τη Δευτέρα 30 Νοεμβρίου 2026 στις 10:30 π.μ.θα πραγματοποιηθεί στον χώρο του Κ.Α.Π.Η. ενημερωτική ομιλία με θέμα: «Η διατροφή στην Τρίτη Ηλικία».

Εισηγήτρια θα είναι η διαιτολόγος – διατροφολόγος κ. Χαρά Τυμπακιανάκη.

Σκοπός της δράσης είναι η ενημέρωση των ατόμων της Τρίτης Ηλικίας σχετικά με τη σημασία της σωστής και ισορροπημένης διατροφής για τη διατήρηση της υγείας, την πρόληψη ασθενειών και τη βελτίωση της ποιότητας ζωής τους.