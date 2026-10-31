Η Ελλάδα διαθέτει ένα πλούσιο ιστορικό δίκτυο μονοπατιών, που παραμένει σε μεγάλο βαθμό αναξιοποίητο. Παλιές διαδρομές, οι οποίες κάποτε συνέδεαν οικισμούς και εξυπηρετούσαν την αγροτική ζωή, εγκαταλείφθηκαν μετά την επικράτηση του αυτοκινήτου. Σήμερα, η αποκατάσταση και η συντήρησή τους στηρίζονται συχνά σε εθελοντές και ιδιωτικές πρωτοβουλίες. Αυτά αναφέρει ο Φοίβος Τσαραβόπουλου, συνιδρυτής της «Paths of Greece» («Καθημερινή»). Στην Ελλάδα λειτουργούν περίπου 3.500 με 4.000 χιλιόμετρα συντηρημένων και σηματοδοτημένων μονοπατιών, έναντι 70.000 στη Γαλλία. Νησιά όπως η Άνδρος, η Σίφνος και η Τήνος έχουν επενδύσει στον πεζοπορικό τουρισμό, ενισχύοντας την επισκεψιμότητα πέρα από το καλοκαίρι.

Το Δεκέμβριο του 2022 είχε γίνει συνάντηση της ομάδας «Μονοπάτια της Ελλάδας» (Paths of Greece), με τοπικούς φορείς και Ορειβατικούς Συλλόγους από όλο το νομό Λασιθίου. Το Μάρτιο του 2023 έγινε η καταγραφή επιλεγμένων μονοπατιών σε όλο το νομό Λασιθίου, αλλά έκτοτε ουδέν! Ευτυχώς η ΔΑΕΑΝ έχει συντηρήσει και σηματοδοτήσει αρκετά μονοπάτια στα όρια του Δήμου Αγίου Νικολάου.

Πόσο ασφαλή είναι τα μονοπάτια μας;» αναρωτιέται ο έμπειρος συνοδός βουνού Κώστας Μπεβεράτος: «Η μεγάλη εικόνα παρουσιάζει συχνά παραμέληση, ελλιπείς υποδομές και μετάθεση του βάρους καθαρισμού, διάνοιξης, συντήρησης και ανάδειξης των μονοπατιών σε εθελοντικές και ιδιωτικές πρωτοβουλίες. Παράγοντας ατυχημάτων είναι η υπερεκτίμηση των δυνατοτήτων των πεζοπόρων. Απαραίτητα θεωρούνται η επιλογή κατάλληλης διαδρομής, ο σωστός εξοπλισμός, το επαρκές νερό και η τήρηση της σήμανσης».

ΛΕΩΝ.Κ.