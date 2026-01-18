Με σπουδαία παιχνίδια στην 11η αγωνιστική ολοκληρώθηκε ο Α’ γύρος στο πρωτάθλημα της Α’ κατηγορίας της ΕΠΣ Λασιθίου, βρίσκοντας τον ΑΟ Βραχασίου στην κορυφή στου δρόμου τα μισά, όμως σε κοντινή απόσταση οι ομάδες που ακολουθούν.

Στα παιχνίδια της Κυριακής στο σπουδαίο παιχνίδι που έκλεισε την αυλαία της αγωνιστικής η Νίκη Σητείας κέρδισε 3-1 εκτός έδρας την Αναγέννηση, ο ΟΦΙ πέρασε 2-0 από την Ελούντα απέναντι στον Κόρφο, ενώ το ντέρμπι της παραμονής δεν είχε νικητή, με Πύργο και ΑΟ Κριτσάς στο 1-1.

Συνοπτικά τα αποτελέσματα της 11ης αγωνιστικής:

ΑΟ Βραχασίου-ΑΕ Νεάπολης 0-0

ΑΣΙ-Ίτανος 2-1

ΑΟΣΚ-ΑΟΑΝ 0-6

Κόρφος Ελούντας-ΟΦΙ 0-2

Πύργος Καλού Χωριού-ΑΟ Κριτσάς 1-1

Αναγέννηση-Νίκη Σητείας 1-3

Η βαθμολογία:

1. ΑΟ Βραχασίου 9-2-0 29

2. ΑΕ Νεάπολης 8-3-0 27

3. ΑΟΑΝ 8-1-2 25

4. Αναγέννηση 7-2-2 23

5. Νίκη Σητείας 7-1-3 22

6. ΟΦΙ 6-2-3 20

7. Κόρφος Ελούντας 4-2-5 14

8. ΑΟΣΚ 3-1-7 10

9. ΑΣΙ 3-0-8 9

10. Ίτανος Παλαικάστρου 2-0-9 6

11. ΑΟ Κριτσάς 1-1-9 4

12. Πύργος Καλού Χωριού 0-1-10 1

Η επόμενη (12η) αγωνιστική:

ΑΣΙ-ΑΟΑΝ

ΑΟΣΚ-Αναγέννηση

Ίτανος Παλαικάστρου-Κόρφος Ελούντας

Νίκη Σητείας-ΑΟ Βραχασίου

ΟΦΙ-Πύργος Καλού Χωριού

ΑΕ Νεάπολης-ΑΟ Κριτσάς