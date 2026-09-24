Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε πριν από λίγο στο Σχίσμα Λακωνίων, προκαλώντας προσωρινή διακοπή της κυκλοφορίας. Αυτοκίνητο εξετράπη της πορείας του με αποτέλεσμα να ανατραπεί. Στο σημείο μετέβη ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ για την παροχή βοήθειας στον οδηγό και αστυνομικοί.

Ο δρόμος παρέμεινε κλειστός για μικρό χρονικό διάστημα, με αποτέλεσμα να σχηματιστεί μεγάλη ουρά οχημάτων, η οποία φτάνει μέχρι τα Φλαμουριανά.

Η κυκλοφορία αναμένεται να αποκατασταθεί άμεσα, καθώς ο δρόμος πρόκειται να ανοίξει και τα οχήματα να συνεχίσουν την πορεία τους. Οι οδηγοί που κινούνται στην περιοχή καλούνται να δείξουν υπομονή και αυξημένη προσοχή μέχρι να ομαλοποιηθεί πλήρως η κυκλοφορία.

Θυμίζουμε ότι από το συγκεκριμένο δρόμο διέρχονται τα οχήματα του ΒΟΑΚ που κινούνται προς τον Άγιο Νικόλαο λόγω των εργασιών για την κατασκευή του νέου δρόμου.