Την έντονη αντίθεσή τους στο ενδεχόμενο κατάργησης ή υποβάθμισης των Περιφερειακών Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ εξέφρασαν από τα Χανιά ο Περιφερειάρχης Κρήτης Σταύρος Αρναουτάκης και οι εκπρόσωποι των Διαχειριστικών Αρχών της χώρας.

Η κοινή αυτή στάση εκφράστηκε στο περιθώριο της συνάντησης των Διαχειριστικών Αρχών των Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων (ΠΕΠ) που πραγματοποιήθηκε στα Χανιά με τους εκπροσώπους της DG REGIO και τη Γενική Γραμματέα ΕΣΠΑ Βασιλική Παντελοπούλου. Στις εργασίες συμμετείχαν, επίσης, ο υπεύθυνος παρακολούθησης της Πολιτικής Συνοχής στην Ελλάδα και την Κύπρο Παναγιώτης Πανταζάτος και η υπεύθυνη για το πρόγραμμα «Κρήτη 2021-2027» Έλενα Μπανάβας.

Στο επίκεντρο των συζητήσεων βρέθηκαν τα σενάρια και οι δημόσιες τοποθετήσεις των τελευταίων ημερών σχετικά με τη νέα προγραμματική περίοδο και τη διαχείριση των ευρωπαϊκών πόρων.

Ο Σταύρος Αρναουτάκης, αποτυπώνοντας την κοινή αγωνία της Αυτοδιοίκησης, ξεκαθάρισε ότι η αποκέντρωση των πόρων αποτελεί αδιαπραγμάτευτη προϋπόθεση περιφερειακής ανάπτυξης. «Είναι μεγάλο λάθος να συγκεντρωθούν όλα στην Αθήνα. Αν υπάρχει σκοπός να καταργηθούν τα ευρωπαϊκά περιφερειακά προγράμματα, τότε και οι Περιφέρειες, δεν θα έχουν λόγο ύπαρξης», δήλωσε χαρακτηριστικά ο Περιφερειάρχης Κρήτης, υπενθυμίζοντας τη θέση που μετέφερε ήδη ξεκάθαρα προς τον Αντιπρόεδρο της Κυβέρνησης Κωστή Χατζηδάκη.

Από την πλευρά τους, οι εκπρόσωποι των Διαχειριστικών Αρχών συμμερίστηκαν πλήρως την αγωνία για την τύχη των περιφερειακών προγραμμάτων και επισήμαναν τον κίνδυνο που εγκυμονεί η υποβάθμιση του ρόλου των Περιφερειών. Όπως τονίστηκε κατά τη συνάντηση, η πρακτική εμπειρία αποδεικνύει διαχρονικά ότι τα ευρωπαϊκά κονδύλια αξιοποιούνται με μεγαλύτερη ταχύτητα, διαφάνεια και ουσιαστικό αντίκρισμα για τις τοπικές κοινωνίες, όταν η διαχείρισή τους γίνεται σε περιφερειακό επίπεδο. Η συνάντηση ολοκληρώθηκε με τη δέσμευση για συντονισμό των διεκδικήσεων. «Διεκδικούμε τη διατήρηση και την ενίσχυση των περιφερειακών προγραμμάτων. Οι Περιφέρειες δεν πρέπει και δεν μπορούν να μένουν στο περιθώριο της διαχείρισης των ευρωπαϊκών κονδυλίων», κατέληξε ο Α΄ Αντιπρόεδρος της ΕΝΠΕ, δίνοντας το στίγμα της συλλογικής αντίδρασης που έχει εκφράσει ήδη η Ένωση Περιφερειών Ελλάδας.