Έγκλημα εκδίκησης σημειώθηκε την Τρίτη στην Αμμουδάρα Ηρακλείου όπου ένας πατέρας έστησε φονική ενέδρα σε 21χρονο, τον οποίο θεωρούσε υπεύθυνο για τον θάνατο του 17χρονου γιου του, πριν από τρία χρόνια, σε τροχαίο. Ο δράστης παραδόθηκε στις Αρχές και ομολόγησε την εν ψυχρώ εκτέλεση. Οι αστυνομικές αρχές προχώρησαν στη σύλληψη της συζύγου του, η οποία φέρεται να βρισκόταν μέσα στο όχημα, την ώρα που ο σύζυγός της δολοφόνησε τον 21χρονο.

Όπως αναφέρει το ertnews.gr «δεν το είχα προσχεδιάσει. «Δεν είχε απονεμηθεί Δικαιοσύνη για το τροχαίο. Όταν είδα το αυτοκίνητο του απέναντι, έκανα ότι έκανα.

Δύο φορές είχε γίνει δικογραφία σε βάρος του 54χρονου

Είχε προηγηθεί ο σχηματισμός μίας δικογραφίας, μόλις 40 ημέρες μετά τον χαμό του 17χρονου αγοριού σε βάρος συγγενών που είχαν εκτοξεύσει τότε απειλές με αναρτήσεις σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης σε βάρος της οικογένειας του νεαρού που οδηγούσε το αυτοκίνητο στο οποίο σκοτώθηκε ως συνοδηγός το παιδί τους, το 2023. Τότε είχε σχηματιστεί μία αυτεπάγγελτη δικογραφία για υποκίνηση σε πράξεις βίας που δεν προχώρησε.

Περίπου έναν χρόνο μετά ακολούθησε και ένα άλλο περιστατικό επίθεσης, απειλών και πρόκλησης σωματικών βλαβών στο θύμα, από τον δράστη, είχε συλληφθεί ο 54χρονος για πρόκληση σωματικών βλαβών και είχε αφεθεί ελεύθερος με περιοριστικούς όρους από την Δικαιοσύνη, που του είχε επιβάλει και ασφαλιστικά μέτρα για την μη προσέγγιση του θύματος που φοβόταν ότι είχε γίνει στόχος αντεκδίκησης. Πρόσθετα τότε, οι Αρχές είχαν προχωρήσει και στην κατάσχεση του κυνηγετικού όπλου που έφερε νομίμως ο δράστης.

Το 2025 ακολούθησε ακόμη μία δικογραφία σε βάρος του και σύλληψη για παραβίαση των όρων αυτών καθώς πλησίασε και κυνήγησε και πάλι τον νεαρό ο 54χρονος, ο οποίος πέρασε αυτόφωρο και αφέθηκε ελεύθερος.

Τελικά χθες και ενδεχομένως, ύστερα από παρότρυνση της 56χρονης συζύγου του, όπως αναφέρουν πληροφορίες, ο δράστης, οδηγώντας το αυτοκίνητό της επί της οδού Ανδρέα Παπανδρέου, στην Αμμουδάρα Ηρακλείου, εμβόλισε το διερχόμενο όχημα του 21χρονου και το ακινητοποίησε και στη συνέχεια βγήκε έξω και πυροβόλησε εν ψυχρώ έξι φορές, το άτυχο θύμα, που δεν πρόλαβε καν να αντιδράσει. Ο δράστης άδειασε το 38αρι περίστροφό του πάνω του και στη συνέχεια επέστρεψε στο αμάξι, γύρισε και άφησε στο σπίτι τους την γυναίκα του η οποία παρέμεινε εκεί.

Στη συνέχεια, πήρε την μηχανή του και κατευθύνθηκε στο Αστυνομικό Τμήμα Μαλεβιζίου, όπου παραδόθηκε στους αστυνομικούς, δηλώνοντας, ότι προέβη στην παραπάνω πράξη εξαιτίας των διαφορών του με το θύμα και παρέδωσε το περίστροφο που χρησιμοποίησε το οποίο περιείχε έξι πυροδοτημένους κάλυκες 38special.

Για το έγκλημα συνελήφθη και η σύζυγος του δράστη για ψυχική συνδρομή, καθώς φαίνεται πως προέτρεπε τον άντρα της να προβεί σε πράξη αντεκδίκησης για τον χαμό του 17χρονου γιου τους και είχε καταλυτικό ρόλο στις αποφάσεις του δράστη.

Το χρονικό της δολοφονίας

Είχε στήσει καρτέρι στο θύμα μέσα στο αυτοκίνητό του, τον παρακολουθούσε, μόλις τον είδε σε ένα κεντρικό δρόμο της Αμμουδάρας, του έκλεισε το δρόμο και άρχισε να τον πυροβολεί εν ψυχρώ, ενώ αυτός βρισκόταν μέσα στο αυτοκίνητό του. Ο 21χρονος, σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες, φέρεται να βγήκε από το όχημα, να προσπάθησε να τρέξει και να διαφύγει, ωστόσο ο 54χρονος τον ακολούθησε και συνέχισε να τον πυροβολεί, τραυματίζοντας τον θανάσιμα.

Ο 21χρονος, σύμφωνα με τις ίδιες μαρτυρίες, προσπάθησε να μπει σε έναν χώρο με ενοικιαζόμενα δωμάτια για να γλιτώσει, ωστόσο τα τραύματα τα οποία έφερε ήταν πολύ σοβαρά, με αποτέλεσμα λίγη ώρα αργότερα να καταλήξει. Μεταφέρθηκε στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του και εκεί εκτυλίχθηκαν σκηνές από αρχαία τραγωδία, καθώς η μητέρα του βρέθηκε στο νοσοκομείο και είδε νεκρό τον 21χρονο γιο της.

