Ένταση επικρατεί αυτή την ώρα πέριξ του Αεροδρομίου Ηρακλείου «Ν. Καζαντζάκης», όπου επιχείρησαν να φτάσουν αγροτοκτηνοτρόφοι, μελισσοκόμοι και αλιείς από το Ηράκλειο, το Λασίθι και το Ρέθυμνο, οι οποίοι συμμετέχουν στις κινητοποιήσεις που ξεκίνησαν σήμερα και στην Κρήτη.

Οι συμμετέχοντες, στην κινητοποίηση που ξεκίνησαν από το Παγκρήτιο Στάδιο με μηχανοκίνητη πορεία, είχαν στόχο να πλησιάσουν στο Αεροδρόμιο Ηρακλείου, ωστόσο ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις είχαν αποκλείσει το πέρασμα προς τον αερολιμένα και από την Λεωφόρο Σενετάκη, αλλά και από την Λεωφόρο Ικάρου. Στο σημείο υπάρχει έντονη παρουσία αστυνομίας, ενώ οι αγρότες με τα τρακτέρ και τα αγροτικά τους παραμένουν συγκεντρωμένοι προσπαθώντας να κάνουν αισθητή την κινητοποίησή τους.

Στο σημείο οι αστυνομικές δυνάμεις προχώρησαν σε ρίψη δακρυγόνων και χημικών, ενώ οι αγρότες απαντούν αυτή την ώρα εκτοξεύοντας πέτρες, με την ένταση να κλιμακώνεται επικίνδυνα.