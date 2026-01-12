Ενημέρωση για την επικείμενη κακοκαιρία έκανε στην ΑΝΑΤΟΛΗ ο μετεωρολόγος κ. Μιχάλης Καρακατσάνης. Όπως ανέφερε, βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη η ψυχρή αλλά σύντομη μεταβολή του καιρού στο νησί μας και εξήγησε ότι δεν έχουν μείνει ανεπηρέαστα κυρίως τα κεντρικά και βόρεια παραθαλάσσια τμήματα του νησιού, με έμφαση στα ανατολικά τμήματα της ανατολικής Κρήτης.

Επισήμανε ότι οι σποραδικές βροχές και κατά περιόδους καταιγίδες, οι οποίες συνοδεύονται ήδη και θα συνοδεύονται και από χαλάζι, παρατηρούνται και θα παρατηρηθούν τις επόμενες ώρες, μέχρι και αργά το βράδυ, απόψε στα πεδινά και παραθαλάσσια τμήματα του νομού Λασιθίου, ενώ από τα 500 μέτρα και υψηλότερα πέφτει και θα πέφτει σε στέρεα μορφή, δηλαδή με τη μορφή χιονιού.

Υπογράμμισε πως φαίνεται πως όλος ο ημιορεινός και ορεινός όγκος του Νομού Λασιθίου θα χιονιστεί, κυρίως στα ορεινότερα τμήματα.

Πρόσθεσε ότι η θερμοκρασία βρίσκεται σε πλήρη πτώση και έχει υποχωρήσει τουλάχιστον κατά 7 βαθμούς όσον αφορά τις μέγιστες και ελάχιστες τιμές. Για τον Άγιο Νικόλαο αλλά και τη Σητεία πρόσθεσε πως η μέγιστη τιμή της θερμοκρασίας σήμερα το μεσημέρι δεν πρόκειται να ξεπεράσει τους 14-15 βαθμούς, αλλά ιδιαίτερα απόψε αργά το βράδυ και νωρίς το πρωί, το κρύο θα είναι τσουχτερό.

Σχολίασε ότι αυτή η κατάσταση θα διατηρήσει τη δυναμική της μέχρι και τις πρώτες ώρες της Τρίτης, με τους ανέμους από βόρειες-βορειοδυτικές διευθύνσεις να αγγίζουν και τοπικά τα 7 και τα 8 μποφόρ.

Ουσιαστική βελτίωση, επεσήμανε, ότι περιμένουμε από αύριο Τρίτη, με τη μείωση των φαινομένων και τον περιορισμό τους στα ορεινότερα τμήματα, νωρίς το πρωί. Ανέφερε ότι θα υπάρχει επίσης πρόσκαιρα αυξημένη συννεφιά. Από τις πρώτες προ-μεσημβρινές ώρες και μετά θα έχουμε μια αισθητή βελτίωση του καιρού, με τον ήλιο να κάνει την εμφάνισή του για περισσότερες ώρες στον ουράνιο θόλο, και η θερμοκρασία για αύριο να παραμένει σε χαμηλά επίπεδα.

Υπογράμμισε, ότι όσοι έχουν σκοπό να κινηθούν στους ημιορεινούς και ορεινούς όγκους απόψε αργά το βράδυ και αύριο το πρωί, λόγω της ολισθηρότητας του δρόμου, θα πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί ή, εάν είναι δυνατόν, να το αποφύγουν.

Από την Τετάρτη θα έχουμε την εκπνοή των ανέμων, όπου η έντασή τους θα πέσει κοντά στα 5 μποφόρ και τη στροφή της διεύθυνσης των ανέμων σε δυτικές διευθύνσεις.

Από την Πέμπτη και μετά επιστρέφουν οι νοτιοδυτικοί άνεμοι, που αυτό σημαίνει ότι θα ανεβάσουν τη θερμοκρασία.

Προς τα τέλη της εβδομάδας, σύμφωνα με τα στοιχεία που διαθέτουν αυτή τη στιγμή, φαίνεται πως θα κυμανθούμε σε τιμές τουλάχιστον 3-4 βαθμούς υψηλότερες από τις φυσιολογικές για την εποχή.

Σχολίασε ότι η ψυχρή μεταβολή του καιρού, εκτός από τη δυναμική που είχε λόγω της διαφοράς της θερμοκρασίας στην ανώτερη ατμόσφαιρα και την επιφάνεια της γης, δεν πρόκειται να μας απασχολήσει περισσότερο από την Τρίτη και μετά. Ανέφερε ότι ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται σήμερα Δευτέρα αλλά και τις πρώτες ώρες της Τρίτης.

Εξάρση του καιρού περιμένουν σήμερα στο Οροπέδιο Λασιθίου, όπου θα εκδηλωθεί κυρίως μετά τις 17:00, καθώς εξαιτίας και της πτώσης θερμοκρασίας, όσο πηγαίνουμε προς το βράδυ, όποια υγρασία υπάρχει θα μεταφράζεται σε χιονόπτωση.

Στον Άγιο Νικόλαο σχολίασε ότι δεν πρέπει να περιμένουμε χιονόπτωση ή χιονόπτωση πέραν από σποραδικά φαινόμενα και καταιγίδες, οι οποίες θα συνοδεύονται είτε από χαλαζόπτωση είτε από χιονόνερο.