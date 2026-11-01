Ο πολιτιστικός φορέας «Branding Heritage» (BHKids) («Ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς») συνεχίζει τη συνεργασία του με το Ίδρυμα Μαμιδάκη (G & A. Mamidakis Foundation) και βρέθηκε ξανά στα μέρη μας. Επικεφαλής ήταν η ιδρύτρια του φορέα, η δημοσιογράφος Κατερίνα Φρέντζου.

Το πρωινό της Πέμπτης 15 Οκτωβρίου, το Branding Heritage διοργάνωσε, στο ξενοδοχείο Minos Palace Resort, «Εργαστήρι Κεραμικής – Αγγειοπλαστικής», με τον διακεκριμένο Κρητικό κεραμίστα Κωστή Χουλάκη. Συμμετείχαν μαθητές από σχολεία του Αγίου Νικολάου την διάρκεια του οποίου είχαν την ευκαιρία να μάθουν πολλά και ενδιαφέροντα για την τέχνη του πηλού και τα Μινωικά πιθάρια.

Το έργο «Ενάρετη Σπείρα» της Danae Stratou, –που τιμήθηκε με το Βραβείο Τέχνης του Ιδρύματος Μαμιδάκη το 2025– αποτέλεσε την αφετηρία για το εργαστήρι κεραμικής που σχεδιάστηκε από την ομάδα του Branding Heritage_Kids, σε συνεργασία με τον αγγειοπλάστη Kωστή Χουλάκη – Minoan Pottery Kostantinos Houlakis και το Ίδρυμα Μαμιδάκη. Το έργο αποτελείται από 113 πιθάρια, κατασκευασμένα στο “χωριό των αγγειοπλαστών”, το Θραψανό της Κρήτης.

Το Θραψανό είναι ιστορικά καταγεγραμμένο ως το μεγαλύτερο κέντρο αγγειοπλαστικής στην Κρήτη, με σήμα κατατεθέν του το πιθάρι. Σε κάθε γειτονιά και ένα εργαστήρι. Είκοσι τον αριθμό. Σχεδόν ο μισός πληθυσμός (55%) επωφελείται από μια πανάρχαια τέχνη που μεταδίδεται από γενιά σε γενιά.

«Ο αγγειοπλάστης Κωστής Χουλάκης υλοποίησε ένα εργαστήρι κεραμικής και ταξίδεψε τα παιδιά του Αφίου Νικολάου στον μαγικό κόσμο της μινωικής παράδοσης» μας λέγει η Κατερίνα και εξηγεί: «Μέσα από την επαφή με τον πηλό και τη δημιουργική διαδικασία, τα παιδιά γνώρισαν την τέχνη της μινωικής αγγειοπλαστικής και ήρθαν σε επαφή με έναν πολύτιμο θησαυρό της πολιτιστικής μας κληρονομιάς. Το Branding Heritage Kids είναι μια πρωτοβουλία του πολιτιστικού φορέα Branding Heritage, που φέρνει τους νέους και τα παιδιά πιο κοντά στις ρίζες τους, μέσα από βιωματικές δράσεις που αναδεικνύουν την ιστορία, τον πολιτισμό και την παράδοση του τόπου μας. Ευχαριστώ θερμά τον Κωστή Χουλάκη που αποδέχθηκε αμέσως την πρόσκλησή μας και μοιράστηκε με τους μαθητές του Λυκείου του Αγίου Νικολάου μια αρχαία τέχνη που αποτελεί βασικό πυλώνα της πολιτιστικής και οικονομικής ζωής ενός ολόκληρου χωριού!».

♦ Φωτογραφίες: Μικαέλα Κωστοπούλου

♦ Περισσότερα για τους αγγειοπλάστες του Θραψανού μπορείτε να διαβάσετε στο ρεπορτάζ με τίτλο ”Το Χωριό με τα Μαγικά Πιθάρια” που δημοσιεύθηκε στο Περιοδικό “Κ” της ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗΣ

https://www.kathimerini.gr/…/thrapsano-kri-tis-to…/

ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΚΛΩΝΤΖΑΣ