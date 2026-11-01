Η πρόσφατη ανακοίνωση του Δημάρχου Αγίου Νικολάου, με αφορμή τη δημόσια παρέμβαση του πρώην προέδρου και σημερινού τοπικού συμβούλου Νεάπολης, Γιάννη Μηναδάκη, δεν δίνει τις συγκεκριμένες απαντήσεις που ζητήθηκαν για τα σημαντικά προβλήματα της περιοχής.

Ο Γιάννης Μηναδάκης έθεσε ζητήματα με σαφές αντικείμενο: έργα του Τεχνικού Προγράμματος, σχολικές και κοινωνικές υποδομές, πολεοδομικές εκκρεμότητες, αξιοποίηση ακινήτων, αναπτυξιακές πρωτοβουλίες και αποφάσεις του Τοπικού Συμβουλίου που αναμένουν υλοποίηση.

Η απάντηση του Δημάρχου μεταφέρει το μεγαλύτερο μέρος της συζήτησης από τον απολογισμό των πεπραγμένων στον σχεδιασμό των επόμενων ετών.

Τρία χρόνια μετά την ανάληψη των καθηκόντων της σημερινής Δημοτικής Αρχής, οι αναφορές σε μελέτες, προθέσεις, διαδικασίες και μελλοντικές χρηματοδοτήσεις δεν μπορούν να υποκαταστήσουν έναν συγκεκριμένο και μετρήσιμο απολογισμό έργου.

Από την ίδια την ανακοίνωση προκύπτουν ουσιαστικές εκκρεμότητες:

Στο Τεχνικό Πρόγραμμα της Νεάπολης, δεν παρουσιάζεται απολογισμός των έργων που είχαν προγραμματιστεί από το προηγούμενο Τοπικό Συμβούλιο. Δεν καταγράφεται ποια υλοποιήθηκαν, ποια παραμένουν σε εκκρεμότητα και ποια είναι η τύχη των αντίστοιχων πιστώσεων. Αντί αυτού, γίνεται αναφορά σε νέες εργολαβίες που βρίσκονται σε διαδικασία ανάθεσης.

Για τον Βρεφονηπιακό Σταθμό, ένα ιδιαίτερα σημαντικό ζήτημα για τις οικογένειες της Νεάπολης, δεν υπάρχει καμία αναφορά. Η δημιουργία του πολυπόθητου δεύτερου τμήματος, παρά τις προεκλογικές και μετεκλογικές δεσμεύσεις, παραμένει ακόμη ανεκπλήρωτη.

Στο ζήτημα της πανεπιστημιακής παρουσίας, η συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Κρήτης αποτελεί θετική πρωτοβουλία, την οποία στηρίζουμε έμπρακτα. Η ενίσχυση της πανεπιστημιακής παρουσίας στη Νεάπολη περιλαμβανόταν στις προεκλογικές μας δεσμεύσεις, ενώ έχουμε υπερψηφίσει και τη σχετική πρωτοβουλία στο Δημοτικό Συμβούλιο Αγίου Νικολάου. Η σημερινή έγκριση ενός σχεδίου προγραμματικής σύμβασης συνιστά διοικητική πρόοδο, όχι όμως ολοκληρωμένη λειτουργία πανεπιστημιακής δομής. Η μόνιμη στέγαση, η έναρξη δραστηριοτήτων και η προοπτική της αρχικής επιδίωξης για πανεπιστημιακό τμήμα παραμένουν ζητήματα που απαιτούν συγκεκριμένο σχεδιασμό και αποτελέσματα.

Στα πολεοδομικά προβλήματα και στις διανοίξεις δρόμων, η ολοκλήρωση νομοτεχνικής πρότασης για τη Γ΄ Ζώνη αποτελεί ένα βήμα, όχι την οριστική επίλυση του προβλήματος της αρτιότητας και οικοδομησιμότητας. Η μία διάνοιξη που αναφέρεται δεν συνιστά συνολικό απολογισμό των εκκρεμών διανοίξεων.

Στις προτάσεις αγοράς οικοπέδων, δεν υπάρχει καμία ουσιαστική αναφορά στην περιοχή της Μονής Φραρού και στην οδό Δρήρου, όπου είχε προταθεί παρέμβαση για την ασφαλέστερη πρόσβαση των μαθητών στο 1ο Δημοτικό Σχολείο.

Για το στέγαστρο του σταδίου «Περικλής Μελιδονιώτης», η ανακοίνωση περιορίζεται στην αναμονή μελλοντικής πρόσκλησης χρηματοδότησης, χωρίς απολογισμό της προϋπάρχουσας μελέτης και χωρίς συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα κατασκευής.

Για τις φυλακές, το Κέντρο Αποκατάστασης και την Αρχαιολογική Συλλογή, η γενική αναφορά στην παρακολούθηση των εξελίξεων δεν συνοδεύεται από συγκεκριμένο απολογισμό πρωτοβουλιών, διεκδικήσεων και αποτελεσμάτων προς τους αρμόδιους κρατικούς φορείς.

Για τις προεκλογικές δεσμεύσεις και τις αποφάσεις του Τοπικού Συμβουλίου, δεν παρουσιάζεται αντιπαραβολή όσων είχαν εξαγγελθεί με όσα υλοποιήθηκαν. Ούτε καταγράφεται η πορεία των ομόφωνων αποφάσεων της Δημοτικής Κοινότητας Νεάπολης.

Ιδιαίτερη περίπτωση αποτελεί το Γυμνάσιο και το Λύκειο Νεάπολης, ζήτημα που ανέδειξε η δημοτική μας σύμβουλος Μαρία Χανιωτάκη στην ειδική συνεδρίαση λογοδοσίας του Δημοτικού Συμβουλίου.

Παρά τις επανειλημμένες παρεμβάσεις και τις δημόσιες αντιδράσεις των συλλόγων, οι σχολικές εγκαταστάσεις δεν έχουν ακόμη αποδοθεί στους μαθητές και στους εκπαιδευτικούς. Η ανάγκη πρόσθετων εργασιών και η μετάθεση της επαναλειτουργίας αποτυπώνουν τη συνεχιζόμενη εκκρεμότητα ενός έργου με άμεση επίδραση στην εκπαιδευτική κοινότητα.

Η ενημέρωση από τη Δημοτική Αρχή αποτελεί υποχρέωσή της. Δεν συνεπάγεται όμως και αποδοχή των καθυστερήσεων ή των εξηγήσεων που δίνονται γι’ αυτές.

Υπάρχει και μια σημαντική παράμετρος που οφείλει να αναδειχθεί. Η προσωπική πολιτική ευθύνη του Δημάρχου

Στις αρχές Ιανουαρίου 2024, κατά τον ορισμό του πρώτου διοικητικού σχήματος, ο ίδιος ο Δήμαρχος ανακοίνωσε ότι αναλαμβάνει προσωπικά την εποπτεία των Δημοτικών Ενοτήτων Νεάπολης και Βραχασίου–Μιλάτου, καθώς και τον τομέα των Τεχνικών Έργων και της Βιώσιμης Κινητικότητας.

Η επιλογή αυτή είχε παρουσιαστεί ως ένδειξη ιδιαίτερης προτεραιότητας για τις συγκεκριμένες περιοχές.

Η προσωπική ανάληψη της εποπτείας συνεπάγεται και την αντίστοιχη προσωπική πολιτική ευθύνη για τον συντονισμό, την παρακολούθηση των παρεμβάσεων, τις προτεραιότητες και τον απολογισμό τους.

Σήμερα, τρία χρόνια αργότερα, η δημόσια αυτή δέσμευση οφείλει να αποτιμηθεί με συγκεκριμένα στοιχεία και όχι μόνο με αναφορές σε μελλοντικές ενέργειες.

Αναγνωρίζουμε τις παρεμβάσεις που έχουν πραγματοποιηθεί και τη σημασία των μελετών που προωθούνται. Όμως οι συντηρήσεις, οι φυτεύσεις και ο φωτισμός των οδών αποτελούν βασικές υποχρεώσεις του Δήμου και δεν υποκαθιστούν τα σημαντικά έργα υποδομής.

Αντίστοιχα, η προέγκριση χρηματοδότησης για τον περιμετρικό δρόμο είναι μια θετική εξέλιξη, αλλά δεν ταυτίζεται με οριστική χρηματοδότηση, δημοπράτηση, κατασκευή και παράδοση του έργου.

Η Νεάπολη χρειάζεται ολοκληρωμένα έργα, λειτουργικές υποδομές και λύσεις σε προβλήματα που επηρεάζουν την καθημερινότητα και την προοπτική της.

Τρία χρόνια διοίκησης αποτελούν επαρκές χρονικό διάστημα ώστε η δημόσια συζήτηση να μην περιορίζεται διαρκώς σε όσα σχεδιάζονται για το μέλλον.

Η πρόσφατη ανακοίνωση του Δημάρχου παρουσιάζει μια εικόνα δραστηριότητας και μελλοντικών προοπτικών, αλλά δεν δίνει τον συγκεκριμένο απολογισμό που ζητήθηκε για τη Νεάπολη.

Ως «Συνεργασία Δημοτών» θα συνεχίσουμε να αναγνωρίζουμε και να στηρίζουμε κάθε ουσιαστική πρωτοβουλία προς όφελος της περιοχής. Παράλληλα, θα επιμένουμε στη διαφάνεια, στη συνέπεια, στην τήρηση των δεσμεύσεων και στη λογοδοσία με συγκεκριμένα αποτελέσματα.

Η Νεάπολη, ιστορική έδρα του Δήμου Αγίου Νικολάου, δικαιούται να αξιολογεί τη δημοτική διοίκηση όχι μόνο από τα σχέδια και τις εξαγγελίες της, αλλά από τα έργα που ολοκληρώνει και τις λύσεις που προσφέρει.

Το ζητούμενο δεν είναι μόνο τι σχεδιάζεται για αύριο. Είναι τι έχει υλοποιηθεί μέχρι σήμερα.

Θωμάς Ν. Χαριτάκης

Επικεφαλής της Μείζονος Μειοψηφίας

Δημοτική Παράταξη «Συνεργασία Δημοτών»