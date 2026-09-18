Δέκα ημέρες από τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη στο ιατρείο της Καρνεάδου κατά τη διάρκεια πλασμαφαίρεσης, οι αστυνομικοί προσπαθούν να συνθέσουν το παζλ των στοιχείων της πολύκροτης υπόθεσης, η οποία έχει μπει και στο «μικροσκόπιο» της Αρχής ξεπλύματος μαύρου χρήματος.

Μιλώντας στο MEGA για τις μέχρι τώρα έρευνες, η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛ.ΑΣ. Κωνσταντία Δημογλίδου ανέφερε μεταξύ άλλων ότι το χρηματοκιβώτιο του Γιώργου Μαζωνάκη κατασχέθηκε στην κατ’ οίκον έρευνα, η οποία πραγματοποιείται παρουσία δικαστικού λειτουργού.

Και πρόσθεσε: «Έγινε κατ’ οίκον έρευνα γιατί θεωρήθηκε σε συνεργασία με την εισαγγελική αρχή ότι υπάρχει περίπτωση να βρεθούν στοιχεία που σχετίζονται με το ιατρείο ή τον θάνατό του. Από κει και πέρα, σε συνεννόηση με την αρμόδια Εισαγγελία, είτε θα ανοιχτεί είτε θα παραδοθεί. Προς το παρόν δεν έχει ανοιχτεί».

Η ίδια εξήγησε ότι όταν βρίσκονται τέτοιου είδους είτε πολύτιμα αντικείμενα είτε χρήματα στις κατ’ οίκον έρευνες, από τους αστυνομικούς παραδίδονται σε αρμόδια υπηρεσία, γίνεται καταγραφή και παραδίδονται στο Παρακαταθηκών και Δανείων. Στη συνέχεια, παραδίδονται σε κάποια Αρχή και μετά αποφασίζει η Δικαιοσύνη ποιος θα τα παραλάβει.

«Έγινε κατ’ οίκον έρευνα μήπως βρεθούν στοιχεία που σχετίζονται με τον θάνατο του Μαζωνάκη ή το ιατρείο»

«Εμείς σχηματίσαμε μια δικογραφία για τις συνθήκες θανάτου ενός ανθρώπου. Τα υπόλοιπα αδικήματα ερευνώνται από άλλες Αρχές, από ανεξάρτητη αρχή πλέον για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος και αναμένουμε να δούμε αν θα διαταχθεί και οποιαδήποτε άλλη ενέργεια από την ανάκριση στην Αστυνομία. Υπάρχει περίπτωση να μας ζητηθεί να διερευνήσουμε και άλλα αδικήματα τα οποία δεν έχουν διερευνηθεί κατά την προανάκριση», είπε ακολούθως.

Όσον αφορά το πόσο άμεσα επενέβη η ΕΛ.ΑΣ., η κ. Δημογλίδου σημείωσε ότι όταν ένας άνθρωπος καταλήγει σε έναν ιδιωτικό χώρο, ακόμα και σε ένα ιδιωτικό ιατρείο, η Αστυνομία ενημερώνεται είτε από το ΕΚΑΒ είτε από το νοσοκομείο. «Εδώ ουσιαστικά πληροφορηθήκαμε τόσο γρήγορα το θέμα επειδή ακριβώς διακινήθηκε στα μέσα, που δεν πρόλαβαν καν οι γιατροί να μας ενημερώσουν. Οι γιατροί του νοσοκομείου μάς ενημερώνουν. Δεν χρειάζεται κάποιος να είναι αναγνωρίσιμος για να γίνει αυτή η διαδικασία», είπε.

Υπόθεση Μαζωνάκη: «Υπάρχουν εκκρεμότητες»

Εν αναμονή της επίσημης ιατροδικαστικής έκθεσης αφού βγουν τα αποτελέσματα των τοξικολογικών και ιστολογικών εξετάσεων, η κ. Δημογλίδου επισήμανε ότι δεν γνωρίζει αν είναι σε θέση οι ιατροδικαστές να προσδιορίσουν τον ακριβή χρόνο θανάτου, τον τρόπο, τι συνέβη τις κρίσιμες ώρες στο ιατρείο, αλλά «το γεγονός ότι καταφέραμε να αποκρυπτογραφήσουμε τη λειτουργία του μηχανήματος, κάτι το οποίο θα θέσουμε στην ιατροδικαστική αρχή, θα βοηθήσει πολύ τον δικό τους έλεγχο».

Και συνέχισε: «Για εμάς δεν κλείνει η υπόθεση γιατί έχουμε αρκετές εκκρεμότητες και με ψηφιακά πειστήρια και με άρσεις τηλεφωνικού απορρήτου. Θα διευκρινιστούν ουσιαστικά κάποια θέματα. Γιατί καταλαβαίνετε ότι έχουν δώσει απολογίες στον ανακριτή. Όμως θα έρθουν τα αποτελέσματα από τις άρσεις και τα τελευταία αποτελέσματα από τα ψηφιακά πειστήρια που θα επιβεβαιώσουν ή θα διαψεύσουν αυτά που ισχυρίστηκαν».

Όπως πρόσθεσε, στα μηχανήματα της πλασμαφαίρεσης έχει αφαιρεθεί όλο το λογισμικό. Δεν μπορούν να λειτουργήσουν. Έχει μπει και ανεξάρτητη αρχή που ελέγχει αν υπάρχει όντως ξέπλυμα, οπότε υπάρχει περίπτωση να γίνονται παράλληλες έρευνες».

Πότε προέκυψε το στοιχείο του υπνωτιστή

Αναφερόμενη στον «υπνωτιστή – υπνοθεραπευτή» με τον οποίο το ζευγάρι των προφυλακισμένων γιατρών φέρεται να διατηρούσε στενή συνεργασία, η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛ.ΑΣ. είπε ότι το στοιχείο δεν εμφανίστηκε κατά τη διάρκεια της προανάκρισης.

«Αυτό προέκυψε κατά τη διάρκεια της ανάκρισης, πριν από τις απολογίες ουσιαστικά των κατηγορουμένων. Βέβαια, η ανακριτική αρχή γνώριζε τι ακριβώς έχει συμβεί, οπότε φαντάζομαι ότι θα κληθεί. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι αυτό δεν σημαίνει ότι όσοι έχουν καταθέσει στην Αστυνομία, αυτό σταματά εδώ. Θα κληθούν εκ νέου προφανώς από την ανακριτική αρχή, γιατί κατά την απολογία των κατηγορουμένων έχουν δοθεί νέα στοιχεία. Και καθημερινά η Αστυνομία θα δίνει νέα στοιχεία στην ανακριτική αρχή. Αυτός ο φάκελος θα συμπληρώνεται», σημείωσε.

Σύμφωνα με τις έως τώρα πληροφορίες, ο υπνοθεραπευτής είχε μεταβεί αυτοβούλως το μεσημέρι τη Τετάρτης στον ανακριτή. Εκεί ενημερώθηκε να πάει την ερχόμενη Δευτέρα να καταθέσει όσα γνωρίζει αλλά και να διευκρινίσει ποια είναι η εμπλοκή του στην υπόθεση και να απαντήσει για ποιον λόγο τραβήχτηκε η επίμαχη φωτογραφία και γιατί εστάλη στο κινητό του. Οι Αρχές εξετάζουν πώς έγινε η γνωριμία του υπνωτιστή με τον Μαζωνάκη αλλά και το πλαίσιο μέσα στο οποίο πραγματοποιήθηκε η μοιραία διαδικασία της πλασμαφαίρεσης στο ιατρείο της Καρνεάδου.

Ο γνωστός τραγουδιστής ήθελε να ήταν έτοιμος για τις συναυλίες που είχε προγραμματίσει τις επόμενες ημέρες και αναζητούσε βοήθεια. Μέσω τρίτων έφτασε στον λεγόμενο υπνωτιστή. Η πρώτη συνάντηση έγινε τη Δευτέρα, 7 Σεπτεμβρίου, στο πατάρι γνωστού εστιατορίου. Εκεί φαίνεται ότι καθορίστηκε το εντατικό πρόγραμμα θεραπείας και αποτοξίνωσης για τον Γιώργο Μαζωνάκη. Το πρώτο στάδιο περιλάμβανε την αποτοξίνωση του σώματος και το δεύτερο την αποτοξίνωση του μυαλού.

Ο υπνοθεραπευτής φέρεται να έβαλε έναν κρίσιμο όρο στον Γιώργο Μαζωνάκη για να του κάνει την ύπνωση. Έπρεπε πρώτα να καθαρίσει το σώμα από τις τοξίνες για να μπορέσει να του καθαρίσει και το μυαλό με την ύπνωση. «Πας να ανοίξεις το κουτί τις ψυχής σου. Δεν πας γεμάτος τοξίνες», του είπε. Αφού έγινε το ραντεβού της Δευτέρας, καθορίστηκε και το πρόγραμμα θεραπειών που ακολουθούσε ο Γιώργος Μαζωνάκης μέσα σε δύο ημέρες.

Την Τρίτη, 8 Σεπτεμβρίου υποβλήθηκε σε υδροθεραπεία στο ιατρείο του Κολωνακίου και την Τετάρτη, 9 Σεπτεμβρίου προγραμματίστηκε η πλασμαφαίρεση, η μοιραία διαδικασία κατά τη διάρκεια της οποίας ο λαϊκός τραγουδιστής υπέστη ανακοπή και τελικά έχασε τη ζωή του. Την ίδια ημέρα ο υπνωτιστής τον περίμενε για να τον υποβάλει σε υπνοθεραπεία, όπως αναφέρει το in.gr.