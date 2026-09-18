Οι Οργανώσεις Ελαιοκομικών Φορέων (ΟΕΦ) δεν είναι ένας ακόμη μηχανισμός επιδότησης.

Είναι οργανώσεις παραγωγών που, μέσω των επιχειρησιακών προγραμμάτων της ΚΑΠ(κοινή αγροτική πολιτική), υλοποιούν δράσεις για τη βελτίωση της παραγωγής, της ποιότητας και της εμπορικής αξίας του ελαιολάδου και της επιτραπέζιας ελιάς.

Είναι περίπου 65 οργανώσεις σε όλη την Ελλάδα και αντιστοιχούν σε 20.000 ελαιοπαραγωγικές οικογένειες.

Ένα πρόγραμμα που λειτουργούσε επί περίπου 25 χρόνια, με διαδοχικούς τριετείς κύκλους και κανονικές πληρωμές, μέσω του γνωστού ΟΠΕΚΕΠΕ, στη νέα ΚΑΠ 2023-2027 μπήκε σε μια πρωτοφανή περιπέτεια με απόλυτη ευθύνη του αμαρτωλού Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης.

Η εθνική διαδικασία έγκρισης για το νέο πρόγραμμα καθυστέρησε μέχρι το 2024.

Η βασική υπουργική απόφαση εκδόθηκε στις 15 Ιουλίου 2024, ενώ ο τελικός πίνακας των δικαιούχων μόλις στις 11 Οκτωβρίου 2024.

Λόγω αυτής της καθυστέρησης χάθηκε τελείως το 2023 .

Η χρηματοδότηση για το 2024 δεν δόθηκε ποτέ λόγω κυβερνητικής ανεπάρκειας.

Ομοίως λόγω κυβερνητικής αδιαφορίας θα χαθεί και η χρηματοδότηση για το 2025 εάν δεν πληρωθούν οι δαπάνες μέχρι 15/10/2026.

Για το 2026 και τα 2027 βλέπουμε…

Από το περίφημο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης δεν υπάρχει καμία δέσμευση καμία ενημέρωση….

Στο μεταξύ όμως οι ΟΕΦ είχαν ήδη αναλάβει υποχρεώσεις, έχουν υλοποιήσει δράσεις και έχουν πραγματοποιήσει δαπάνες από δικά του κεφάλαια, δηλαδή χρήματα των παραγωγών.

Οι χρηματοδοτήσεις που αντιστοιχούν στο 2024 και 2025 είναι περίπου 25 εκατομμύρια ευρώ για όλη την Ελλάδα.

Και σήμερα οι συνεταιρισμοί βρίσκονται αντιμέτωποι με οικονομική ασφυξία και σε αδυναμία προγραμματισμού.

Στην περιοχή μας το πρόβλημα αφορά τις ΟΕΦ των συνεταιρισμών:

* Παπαγιαννάδων

* Λιθινών

* Σταυρωμένου

* Ζάκρου

* Κουτσουρά

*Αχλαδίων

* Επάνω Επισκοπή

* Παλαικάστρου

* Σητείας

* Πραισσού

* Σκοπής

Με συνολικό ύψος προγραμμάτων περίπου 7,5 εκατομμύρια ευρώ, οι οργανώσεις έχουν υλοποιήσει σημαντικό μέρος των δράσεων και έχουν προκαταβάλει χρήματα από τα ίδια κεφάλαιά τους.

Τώρα οι παραγωγοί περιμένουν το αυτονόητο:

Δε ζητούν χάρη.

Απαιτούν να πληρωθούν για τις δράσεις που ήδη υλοποίησαν.

Και δεν το λέμε μόνο εμείς.

Στις 1 Σεπτεμβρίου 2026, ο Επίτροπος Γεωργίας και Τροφίμων Κριστόφ Χάνσεν, απαντώντας σε ερώτηση του ευρωβουλευτή ΤΟΥ ΠΑΣΟΚ κ.Σάκη Αρναούτογλου, επιβεβαίωσε ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι ενήμερη για τις καθυστερήσεις και υπενθύμισε στις ελληνικές αρχές την υποχρέωσή τους να ΔΙΑΣΦΑΛΊΖΟΥΝ ΤΗΝ ΚΑΤΑΒΟΛΉ ΤΩΝ ΠΛΗΡΩΜΏΝ ΧΩΡΊΣ ΚΑΘΥΣΤΈΡΗΣΗ.

Και το σημαντικότερο ότι:

«Η ΕΛΛΆΔΑ ΦΈΡΕΙ ΤΗΝ ΚΎΡΙΑ ΕΥΘΎΝΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΣΦΆΛΙΣΗ ΤΗΣ ΟΡΘΉΣ ΚΑΙ ΈΓΚΑΙΡΗΣ ΚΑΤΑΒΟΛΉΣ ΤΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ».

ΆΛΛΗ ΜΊΑ “ΚΊΤΡΙΝΗ ΚΆΡΤΑ” από την ευρωπαϊκή επιτροπή στην κυβέρνηση Μητσοτάκη.

Κύριε Μητσοτάκη,

οι ελαιοπαραγωγοί δεν ζητούν χάρη.

Οι οργανώσεις δεν ζητούν προνομιακή μεταχείριση.

Ζητούν τα χρήματα που δικαιούνται για δράσεις που έχουν ήδη υλοποιήσει και πληρώσει.

Η νέα ελαιοκομική περίοδος ξεκινά και το εισόδημα των παραγωγών βρίσκεται ήδη υπό μεγάλη πίεση.

Δεν υπάρχει πλέον χρόνος για άλλες καθυστερήσεις, άλλες δικαιολογίες και άλλες υποσχέσεις.

Άμεσος και συγκεκριμένος προγραμματισμός των πληρωμών από τον ΟΠΕΚΕΠΕ η την ΑΑΔΕ στην οποία τον εντάξατε.

Οι ελαιοπαραγωγοί και οι οργανώσεις τους δεν μπορεί να πληρώνουν το κόστος της κυβερνητικής ανεπάρκειας.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έκανε τη δική της επισήμανση.

Τώρα η ελληνική κυβέρνηση οφείλει να δώσει απάντηση — και κυρίως να δώσει τα χρήματα στους δικαιούχους.

Κύριε Μητσοτάκη.

Στην έκθεση Θεσσαλονίκης δώσατε “κίτρινη κάρτα “στην κυβέρνηση για την αποτυχία σας στον αγροτικό τομέα.

Σύντομα οι αγρότες θα σας δώσουν όμως την “κόκκινη” κάρτα .

Πατεράκης Θεόδωρος

Πρώην δήμαρχος Σητείας