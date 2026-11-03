Τέλη κυκλοφορίας 2027: Αναρτήθηκαν τα ειδοποιητήρια στο myCAR – Πότε λήγει η προθεσμία και ποια πρόστιμα προβλέπονται

Τα ειδοποιητήρια για τα τέλη κυκλοφορίας του 2027 είναι πλέον διαθέσιμα στην ηλεκτρονική πλατφόρμα myCAR της ΑΑΔΕ, δίνοντας τη δυνατότητα στους ιδιοκτήτες αυτοκινήτων και μοτοσικλετών να ενημερωθούν για το ποσό που πρέπει να καταβάλουν.

Η διαδικασία έκδοσης και εκτύπωσης πραγματοποιείται ηλεκτρονικά, ενώ η εξόφληση θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί έως το τέλος του έτους, προκειμένου να αποφευχθούν οι προβλεπόμενες προσαυξήσεις.

Η καταληκτική ημερομηνία για την πληρωμή είναι η 31η Δεκεμβρίου 2026. Όσοι αφήσουν την υποχρέωσή τους για τους πρώτους μήνες του 2027 θα βρεθούν αντιμέτωποι με πρόσθετες επιβαρύνσεις, οι οποίες αυξάνονται ανάλογα με τον χρόνο καθυστέρησης.

Πώς βρίσκετε και εκτυπώνετε τα τέλη κυκλοφορίας 2027

Οι υπόχρεοι μπορούν να αναζητήσουν το ειδοποιητήριο του οχήματός τους μέσα από την πλατφόρμα myCAR της ΑΑΔΕ. Η είσοδος στην εφαρμογή γίνεται με τους προσωπικούς κωδικούς Taxisnet.

Αφού συνδεθούν, επιλέγουν την αντίστοιχη υπηρεσία για τα τέλη κυκλοφορίας και εντοπίζουν το έντυπο που αφορά το 2027. Στη συνέχεια, μπορούν να το αποθηκεύσουν στον υπολογιστή ή στο κινητό τους ή να προχωρήσουν στην εκτύπωσή του.

Υπάρχει, ωστόσο, και εναλλακτική δυνατότητα για όσους δεν επιθυμούν να χρησιμοποιήσουν τους κωδικούς Taxisnet. Συγκεκριμένα, η αναζήτηση του ειδοποιητηρίου μπορεί να γίνει με την καταχώριση του ΑΦΜ του ιδιοκτήτη, του αριθμού κυκλοφορίας του οχήματος και της χρονιάς που ενδιαφέρει.

Πότε πρέπει να γίνει η πληρωμή – Τι ισχύει για τις παρατάσεις

Η Πέμπτη 31 Δεκεμβρίου 2026 είναι η τελευταία ημέρα κατά την οποία οι ιδιοκτήτες οχημάτων μπορούν να πληρώσουν εμπρόθεσμα τα τέλη κυκλοφορίας του 2027.

Η μη εξόφληση μέχρι τη συγκεκριμένη ημερομηνία συνεπάγεται πρόστιμο, το οποίο διαμορφώνεται με βάση τον μήνα καταβολής. Με το ισχύον καθεστώς, δεν υπάρχει αυτόματη παράταση της προθεσμίας, επομένως οι ιδιοκτήτες θα πρέπει να προγραμματίσουν εγκαίρως την πληρωμή τους.

Οι διαθέσιμοι τρόποι εξόφλησης

Η πληρωμή των τελών κυκλοφορίας μπορεί να πραγματοποιηθεί ηλεκτρονικά ή με φυσική παρουσία σε τραπεζικό κατάστημα. Ειδικότερα, οι επιλογές που έχουν στη διάθεσή τους οι φορολογούμενοι είναι:

Μέσω e-banking και mobile banking: Με την εισαγωγή του κωδικού RF που αναγράφεται στο ειδοποιητήριο.

Με QR Code: Σαρώνοντας τον κωδικό μέσω της εφαρμογής της τράπεζας, εφόσον παρέχεται η συγκεκριμένη δυνατότητα.

Σε ΑΤΜ: Με τη χρήση των στοιχείων πληρωμής που αναγράφονται στο έντυπο.

Σε τραπεζικά καταστήματα και ΕΛΤΑ: Με την προσκόμιση του ειδοποιητηρίου.

Οι ιδιοκτήτες καλό είναι να διατηρούν το αποδεικτικό εξόφλησης, μέχρι να ενημερωθεί σχετικά και η ηλεκτρονική εικόνα της οφειλής στην ΑΑΔΕ.

Πόσο αυξάνεται το ποσό με την εκπρόθεσμη πληρωμή

Η καθυστέρηση στην καταβολή των τελών συνεπάγεται κλιμακωτή επιβάρυνση. Το ποσοστό του προστίμου αυξάνεται όσο απομακρυνόμαστε από την αρχική ημερομηνία λήξης, με αποτέλεσμα το τελικό ποσό να μπορεί να διπλασιαστεί.

Αναλυτικά, οι επιβαρύνσεις προβλέπονται ως εξής:

Χρόνος πληρωμής Πρόστιμο Έως 31 Δεκεμβρίου 2026 Χωρίς πρόστιμο Ιανουάριος 2027 25% Φεβρουάριος 2027 50% Από 1η Μαρτίου 2027 100%

Για παράδειγμα, ένας ιδιοκτήτης που έχει ετήσια τέλη 240 ευρώ θα χρειαστεί να πληρώσει 300 ευρώ εάν εξοφλήσει τον Ιανουάριο. Αν η πληρωμή πραγματοποιηθεί τον Φεβρουάριο, η συνολική οφειλή θα ανέλθει σε 360 ευρώ, ενώ από τον Μάρτιο θα φτάσει τα 480 ευρώ.

Επισημαίνεται ότι για τα επιβατικά αυτοκίνητα με τέλη κυκλοφορίας μικρότερα των 30 ευρώ ισχύει ελάχιστο πρόστιμο 30 ευρώ.

Με ποια κριτήρια υπολογίζονται τα τέλη κυκλοφορίας

Το ύψος των τελών δεν είναι ίδιο για όλα τα οχήματα, καθώς εξαρτάται από την ημερομηνία πρώτης ταξινόμησης και τα τεχνικά χαρακτηριστικά τους.

Ειδικότερα, για τα αυτοκίνητα που ταξινομήθηκαν για πρώτη φορά στην Ελλάδα ή σε χώρα του εξωτερικού έως τις 31 Οκτωβρίου 2010, ο υπολογισμός βασίζεται στον κυβισμό του κινητήρα.

Αντίθετα, για τα οχήματα με πρώτη ταξινόμηση από την 1η Νοεμβρίου 2010 και μετά, καθοριστικό στοιχείο είναι οι εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα (CO₂). Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζονται διαφορετικές κλίμακες, ανάλογα με την περίοδο πρώτης ταξινόμησης.

Για τα τέλη του 2027 δεν έχει ανακοινωθεί μεταβολή στις υφιστάμενες κλίμακες υπολογισμού, με αποτέλεσμα να μην προβλέπεται αλλαγή στα ποσά σε σχέση με το προηγούμενο καθεστώς. Σε κάθε περίπτωση, το ακριβές ύψος της οφειλής εμφανίζεται στο προσωπικό ειδοποιητήριο κάθε οχήματος.

Πώς γλιτώνετε τα τέλη μέσω της ψηφιακής ακινησίας

Μία ακόμη δυνατότητα που έχουν οι ιδιοκτήτες είναι να θέσουν το όχημά τους σε ψηφιακή ακινησία, εφόσον δεν πρόκειται να το χρησιμοποιήσουν κατά τη διάρκεια του 2027.

Η σχετική διαδικασία πραγματοποιείται μέσω της πλατφόρμας myCAR, χωρίς να απαιτείται η φυσική παράδοση των πινακίδων στην αρμόδια ΔΟΥ, υπό την προϋπόθεση ότι πληρούνται οι προβλεπόμενοι όροι.

Για να μην υπάρχει υποχρέωση καταβολής των ετήσιων τελών κυκλοφορίας του 2027, η δήλωση ακινησίας πρέπει να υποβληθεί έως τις 31 Δεκεμβρίου 2026.

Κατά τη διάρκεια της ακινησίας, το όχημα οφείλει να παραμένει στον ιδιωτικό χώρο στάθμευσης που έχει δηλωθεί στην πλατφόρμα και δεν επιτρέπεται να κινείται στους δρόμους.

Εάν ο ιδιοκτήτης αποφασίσει να επαναφέρει το όχημα σε κυκλοφορία μέσα στο 2027, μπορεί να υποβάλει αίτηση άρσης της ακινησίας και να καταβάλει τα αναλογικά τέλη που αντιστοιχούν στο χρονικό διάστημα χρήσης, σύμφωνα με τις ισχύουσες προϋποθέσεις.