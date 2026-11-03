Το ΔΣ του συλλόγου εργαζομένων στο Γενικό Νοσοκομείο Αγίου Νικολάου Κρήτης απέστειλε στην πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Υγείας έγγραφο με το αίτημα να διασφαλιστεί η συνέχιση λειτουργίας της ΜΕΘ του ΓΝΑΝ. Στην επιστολή αναφέρονται τα παρακάτω:

Η Μονάδα Εντατικής Θεραπείας (ΜΕΘ) του Γενικού Νοσοκομείου Αγίου Νικολάου, η οποία στο παρελθόν στελεχωνόταν με πέντε (5) ιατρούς, το επόμενο διάστημα (από 31/12/2026) λόγω της λήξης της παράτασης θητείας του Διευθυντή της θα απομείνει με μόλις δύο (2) ιατρούς.

Η συνέχιση της λειτουργίας της μέχρι τώρα έχει καταστεί δυνατή μόνο χάρη στην υπερεφημέρευση των υπηρετούντων ιατρών, στη μείωση των ενεργών κλινών από έξι (6) σε τέσσερις (4), καθώς και στις περιοδικές μετακινήσεις ιατρών από νοσοκομεία του Ηρακλείου, καθώς και από νοσοκομείο της Αθήνας με επιπλέον αμοιβη βάσει σχετικής υπουργικής απόφασης, η οποία όμως περιέχει χρονικό περιορισμό που για το 2026 έχει εξαντληθεί.

Υπό τις συνθήκες αυτές, καθίσταται εξαιρετικά δύσκολη η ασφαλής και νόμιμη στελέχωσή της και ο κίνδυνος αναστολής της λειτουργίας της είναι πλέον άμεσος και απολύτως ορατός.

Η ενδεχόμενη αναστολή λειτουργίας της ΜΕΘ ΓΝΑΝ δεν θα αποτελέσει πλήγμα μόνο για το Νοσοκομείο Αγίου Νικολάου και τον νομό Λασιθίου, αλλά και για τη συνολική δυνατότητα παροχής υπηρεσιών εντατικής θεραπείας στην Κρήτη και στον ευρύτερο νησιωτικό χώρο, με άμεσες συνέπειες για την ασφάλεια και την υγεία των πολιτών.

Για τους λόγους αυτούς, ζητούμε την τροποποίηση της διάταξης (άρθρο 63 του ν. 5129/2024) για την χρονική διάρκεια περιοδικών μετακινήσεων ιατρών ώστε να διασφαλιστεί η απρόσκοπτη συνέχιση της λειτουργίας της ΜΕΘ του Γενικού Νοσοκομείου Αγίου Νικολάου.

Η λύση αυτή δεν μπορεί, ωστόσο, να υποκαταστήσει την ανάγκη μόνιμης και επαρκούς στελέχωσης της ΜΕΘ.

Για τον λόγο αυτό ζητούμε και την άμεση προκήρυξη και ουσιαστική κάλυψη των αναγκαίων οργανικών θέσεων, σε συνδυασμό με σημαντική βελτίωση των μισθολογικών και εργασιακών συνθηκών στο ΕΣΥ, ώστε να αντιμετωπιστεί το διαρκώς εντεινόμενο φαινόμενο των άγονων προκηρύξεων.

Η διατήρηση της λειτουργίας της ΜΕΘ του ΓΝΑΝ αποτελεί αναγκαία προϋπόθεση για την ασφαλή λειτουργία του Νοσοκομείου και την προστασία της δημόσιας υγείας στην περιοχή.

Εκ του Δ.Σ.