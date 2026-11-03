Η Περιφέρεια Κρήτης συμμετείχε στην επαγγελματική εκδήλωση “Greek Tourism Workshop”, το οποίο πραγματοποιήθηκε στο Ρότερνταμ της Ολλανδίας στα πλαίσια του προγράμματος τουριστικής προβολής για το 2026 . Συμμετείχαν περισσότεροι από 55 tour operators, τουριστικά πρακτορεία και αεροπορικές εταιρείες.

Το ενδιαφέρον για πληροφορίες που αφορούν στη φύση, στον πολιτισμό και στη φημισμένη κρητική γαστρονομία ήταν πολύ έντονο. Οι Ολλανδοί εστιάζουν πλέον σε αυθεντικές εμπειρίες και προτιμούν να ανακαλύπτουν περισσότερους κρυμμένους θησαυρούς σε ένα προορισμό από το να επιλέγουν να μένουν αποκλειστικά εντός του ξενοδοχείου. Η Κρήτη με την ποικιλομορφία και την αυθεντικότητά της, ικανοποιεί τις ανάγκες τους, όπως αναφέρουν και οι ίδιοι. Η παρουσίαση του τουριστικού προϊόντος της Κρήτης από τον εντεταλμένο Περιφερειακό Σύμβουλο Τουρισμού Δρ. Κυριάκο Κώτσογλου χειροκροτήθηκε θερμά από τους συμμετέχοντες.

Η απευθείας αεροπορική σύνδεση του Ηρακλείου με το αεροδρόμιο του Άμστερνταμ μέσω της Transavia καθόλη τη διάρκεια του χρόνου, δημιουργεί ευκαιρίες στην αγορά της Κρήτης για τουρισμό 365 μέρες το χρόνο.

Στην εκδήλωση παρευρέθηκαν η Πρέσβειρα της Ελλάδας στην Ολλανδία κ. Θεοδώρου Μαρία και η κ. Νικολοπούλου Νικολέττα, Διευθύντρια ΕΟΤ Κάτω Χωρών. Την Περιφέρεια Κρήτης εκπροσώπησαν ο Δρ.Κυριάκος Κώτσογλου, Εντεταλμένος Σύμβουλος σε θέματα τουρισμού, ο κ. Πανταζής Γεώργιος Νικόλαος Προϊστάμενος του Τμήματος Τουρισμού Π.Ε. Ρεθύμνης και η κα.Τσαπαρίδη Μαρίνα, υπάλληλος του Τμήματος Τουρισμού Π.Ε.Ηρακλείου.

Ο Δρ. Κώτσογλου Κυριάκος δήλωσε: «Η Ολλανδία, μια από τις αγορές που στήριξε ισχυρά την Κρήτη την περίοδο της Covid, έδινε στο νησί μας 220-230.000 αφίξεις από το 2019 μέχρι σήμερα, παρουσιάζοντας μια εικόνα στασιμότητας. Φέτος, ήδη στις 30.9.2026 έχουν “πιάσει” τα νούμερα του 2025 και οι μήνες Οκτώβριος – Νοέμβριος θα είναι μήνες bonus. Εμείς, ως Περιφέρεια Κρήτης, παρουσιάσαμε στο Ρότερνταμ, επιμένοντας στην τριπλή προσωπικότητα της Κρήτης, Βορά, Νότο και Ενδοχώρα ή το Μεσογειακό, Τροπικό και Αλπικό τοπίο της που τους κάνει όλους να ονειρεύονται την Κρήτη, Παντού!!».