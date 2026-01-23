Ελεύθερος με περιοριστικούς όρους αφέθηκε μετά την απολογία του στην αρμόδια ανακρίτρια Ηρακλείου ο 27χρονος που αντιμετωπίζει τις κατηγορίες της απόπειρας βιασμού και της εκδικητικής πορνογραφίας. Κατηγορείται ότι συνομιλούσε διαδικτυακά με μία 22χρονη και στο πλαίσιο της επικοινωνίας αυτής είχαν ανταλλάξει πλήθος μηνυμάτων αλλά και κάποιες προσωπικές φωτογραφίες.

Η διαδικτυακή γνωριμία εξελίχθηκε σε εφιάλτη για 22χρονη που καταγγέλλει απόπειρα βιασμού

Η κοπέλα κατήγγειλε ότι ο 27χρονος εκμεταλλευόμενος τις επίμαχες φωτογραφίες, την εξανάγκασε να συναντηθούν δια ζώσης και εκεί αποπειράθηκε να την βιάσει. Ο νεαρός αρνήθηκε με σθένος τις κατηγορίες, ενώ φέρεται να προσκομίσει αναλυτικά τα μηνύματα που είχαν ανταλλάξει με την 22χρονη. Μετά την απολογία του αφέθηκε ελεύθερος με περιοριστικούς όρους, όπως αναφέρει το Cretalive.