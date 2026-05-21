Πραγματοποιήθηκε στο Δημαρχείο Χερσονήσου η ορκωμοσία νέου μόνιμου υπαλλήλου κατηγορίας Δ.Ε. Οδηγών, ο οποίος διορίστηκε και ανέλαβε καθήκοντα στον Δήμο Χερσονήσου. Ο υπάλληλος τοποθετήθηκε στο Τμήμα Διαχείρισης και Συντήρησης Οχημάτων της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Αγροτικής Παραγωγής, ενισχύοντας τη λειτουργία και την επιχειρησιακή ετοιμότητα των υπηρεσιών του Δήμου.

Κατά την ορκωμοσία, ο Δήμαρχος Χερσονήσου κ. Ζαχαρίας Δοξαστάκης συνεχάρη τον νέο υπάλληλο για τον διορισμό του και του ευχήθηκε καλή σταδιοδρομία, επισημαίνοντας τη σημασία της υπεύθυνης και αποτελεσματικής άσκησης των καθηκόντων του προς όφελος των δημοτών και της εύρυθμης λειτουργίας των υπηρεσιών.

«Καλωσορίζουμε τον νέο συνάδελφο στο ανθρώπινο δυναμικό του Δήμου μας και του ευχόμαστε δύναμη και επιτυχία στα καθήκοντά του» ανέφερε σε δηλώσεις του ο Δήμαρχος Χερσονήσου κ. Ζαχαρίας Δοξαστάκης για να προσθέσει:

«Η ενίσχυση των υπηρεσιών με μόνιμο προσωπικό αποτελεί σημαντικό βήμα για την αναβάθμιση της καθημερινότητας των πολιτών και τη βελτίωση της λειτουργίας του Δήμου Χερσονήσου».