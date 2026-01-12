Ο Δήμος Χερσονήσου ενημερώνει ότι από τις απογευματινές ώρες της Δευτέρας επικρατούν χιονοπτώσεις στα ορεινά και ημιορεινά τμήματα του Δήμου, με κατά τόπους έντονα φαινόμενα.

Χιονόπτωση καταγράφεται στους εξής οδικούς άξονες:

• Σταλίδα – Μοχός. • Μάλια – Κράσι. • Διακλάδωση Κρασίου έως την είσοδο του Οροπεδίου Λασιθίου.

Οι οδηγοί παρακαλούνται να επιδεικνύουν ιδιαίτερη προσοχή και να αποφεύγουν τις άσκοπες μετακινήσεις, λόγω ολισθηρότητας του οδοστρώματος και αυξημένης επικινδυνότητας.

Η Πολιτική Προστασία του Δήμου βρίσκεται σε ετοιμότητα και παρακολουθεί την εξέλιξη των φαινομένων, με στόχο τη διασφάλιση της οδικής ασφάλειας και της προστασίας των πολιτών.