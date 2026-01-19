Συνάδελφοι/σσες,

Σας ενημερώνουμε ότι οι εκλογές για την ανάδειξη νέου Δ.Σ. και Εξελεγκτικής Επιτροπής στο Σωματείο μας, θα πραγματοποιηθούν την Τετάρτη 21 & Πέμπτη 22 Ιανουαρίου 2026.

Οι εκλογές θα διεξαχθούν στο αμφιθέατρο του νοσοκομείου (απέναντι από το Κυλικείο) στις παραπάνω ημερομηνίες, από 07.00 π.μ. έως 17.00 μ.μ.

Για την ψηφοφορία πρέπει κάθε εργαζόμενος να έχει μαζί του ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ την ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ή την ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗ του ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ή οποιοδήποτε δημόσιο έγγραφο αποδεικνύει την ταυτοπροσωπία.

Κάθε εργαζόμενος έχει δικαίωμα επιλογής:

Από 1 έως 11 σταυρούς για το Δ.Σ. του Σωματείου

Από 1 έως 3 για την Εξελεγκτική Επιτροπή

Δικαίωμα ψήφου έχουν ΟΛΑ τα οικονομικά τακτοποιημένα μέλη του σωματείου μας ανεξαρτήτως εργασιακής σχέσης.

Τα ονόματα των υποψηφίων είναι αναρτημένα στους πίνακες ανακοινώσεων και στο blog του σωματείου μας somateiopagni.blogspot.com.

ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΚΙΝΗΣΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ

Η ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ