Με την μαγική συναυλία «100 χρόνια Μίκης Θεοδωράκης» που πραγματοποιήθηκε την Δευτέρα 18/5 στον Προμαχώνα Ιησού, ολοκληρώθηκαν οι τρεις παραστάσεις της Εθνικής Λυρικής Σκηνής στο Δήμο Ηράκλειου, μαγεύοντας το κοινό που κατέκλυσε τα Ενετικά Τείχη για να τις παρακολουθήσει με ελεύθερη είσοδο.

Οι τρεις μεγάλες παραγωγές της ΕΛΣ που διοργανώθηκαν και με την φροντίδα της Αντιδημαρχίας Πολιτισμού, οι οποίες κέρδισαν τις εντυπώσεις και τις θετικές κριτικές του κοινού που τις παρακολούθησε, ήταν οι πρώτες από μια σειρά εκδηλώσεων που παρουσιάζονται στο κοινό της πόλης, στο πλαίσιο του Μνημονίου Συνεργασίας Δήμου Ηρακλείου και Εθνικής Λυρικής Σκηνής το οποίο υπέγραψαν ο Δήμαρχος Ηρακλείου Αλέξης Καλοκαιρινός και ο Καλλιτεχνικός Διευθυντής της Εθνικής Λυρικής Σκηνής Γιώργος Κουμεντάκης με στόχο την αξιοποίηση σημαντικών υποδομών της πόλης.

Η συνεργασία εντάσσεται στο πλαίσιο της στρατηγικής του Δήμου Ηρακλείου για την περαιτέρω ανάπτυξη και ενίσχυση του πολιτιστικού αποτυπώματος της πόλης και υλοποιείται στο πλαίσιο της Προγραμματικής Σύμβασης Πολιτισμικής Ανάπτυξης (ΠΣΠΑ) που έχει υπογράψει ο Δήμος με το Υπουργείο Πολιτισμού, την Περιφέρεια Κρήτης και τον Οργανισμό Διαχείρισης & Ανάπτυξης Πολιτιστικών Πόρων. Όλες οι παραστάσεις είναι ελεύθερη είσοδο για το κοινό, στο πλαίσιο του προγράμματος «Η ΕΛΣ ταξιδεύει στην Ελλάδα», το οποίο υλοποιείται με τη στήριξη της δωρεάς του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος (ΙΣΝ) για την ενίσχυση της καλλιτεχνικής εξωστρέφειας της Εθνικής Λυρικής Σκηνής.

Οι τρείς παραγωγές ήταν οι εξής:

– Στις 13/5, στην Πύλη Ιησού, η συναυλία «Πολλά εν θέλω να σου πω…». με τον Ζαχαρία Καρούνη στην ερμηνεία τραγουδιών του 19ου αιώνα από τον κώδικα του Ιστορικού & Παλαιογραφικού Αρχείου του Μορφωτικού Ιδρύματος Εθνικής Τραπέζης, χειρόγραφο 37.

– Στις 15/5, στο Αλσύλλιο Προμαχώνα Ιησού, η μουσικοθεατρική παράσταση–ντοκουμέντο «Ροδινός: O θρυλικός λυράρης», σε σκηνοθεσία, έρευνα και κείμενο του Γιάννη Μπλέτα, μια καλλιτεχνική πρόταση που συνδυάζει μουσική, θέατρο και ντοκουμέντα – στοιχεία από τη ζωή σε ένα θεατρικό κείμενο, αποτίοντας φόρο τιμής στην πολιτιστική κληρονομιά και στη βαθιά επιρροή που άσκησε ο Ανδρέας Ρόδινος στη μουσική παράδοση.

-Στις 18/5, στον Προμαχώνα Ιησού, η μεγάλη συναυλία «100 χρόνια Μίκης Θεοδωράκης» σε ενορχήστρωση Γιάννη Μπελώνη, μουσική διεύθυνση Στάθη Σούλη, με τη συμμετοχή των Παντελή Θαλασσινού, της Νίκης Γρανά και 10μελούς μουσικού συνόλου της Ορχήστρας της ΕΛΣ και της Μεικτής Χορωδίας Δήμου Ηρακλείου. Το πρόγραμμα αντλεί από τους πλέον λυρικούς και εμβληματικούς κύκλους τραγουδιών του Μίκη Θεοδωράκη, φωτίζοντας τη βαθιά ποιητική και ανθρωπιστική διάσταση του έργου του.

Από το γραφείο τύπου του Δήμου Ηρακλείου