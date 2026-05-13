Μήνυμα πολιτικής συσπείρωσης της Νέας Δημοκρατίας, αιχμές κατά της αντιπολίτευσης και έμφαση στα μεγάλα έργα, όπως το αναπτυξιακό μοντέλο της Κρήτης, περιελάμβανε η παρέμβαση του αντιπροέδρου της κυβέρνησης, Κωστή Χατζηδάκη, στο 3ο ET Forum του «Ελεύθερου Τύπου», που πραγματοποιείται στο Ηράκλειο.

Απαντώντας σε ερωτήσεις του διευθυντή του «Ελεύθερου Τύπου», Γιάννη Τσαπρούνη, ο κ. Χατζηδάκης σημείωσε ότι «το δίλημμα των επόμενων εκλογών δεν θα είναι “Μητσοτάκης ή χάος”, αλλά θα είναι “Μητσοτάκης ή Ανδρουλάκης ή Τσίπρας ή Βελόπουλος ή όλοι οι υπόλοιποι”» συμπληρώνοντας πως οι Έλληνες πολίτες «είναι εδώ, έχουνε εδώ τις οικογένειές τους, τα παιδιά τους και το μέλλον τους και θα αποφασίσουν».

Σχολιάζοντας και τα σενάρια επιστροφής του Αλέξη Τσίπρα στην κεντρική πολιτική σκηνή, έκανε λόγο για «τα ίδια στελέχη, τα ίδια πρόσωπα και τις ίδιες υποσχέσεις», τονίζοντας: «Τι θα κάνει το ΠΑΣΟΚ με τον κ. Τσίπρα και τον νέο ΣΥΡΙΖΑ είναι δικό τους θέμα. Εμάς δεν μας αφορά, εμάς αυτό που πρέπει να μας αφορά είναι να κοιτάζουμε μπροστά, να κοιτάζουμε τη δουλειά μας».

Ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης απέρριψε εκ νέου τα σενάρια πρόωρων εκλογών, ενώ μίλησε και για τις εσωκομματικές διαφοροποιήσεις στη Νέα Δημοκρατία ενόψει και του συνεδρίου του κόμματος. «Δεν είμαστε μαυσωλείο ούτε ανθρωπάκια του Γαΐτη», είπε, επισημαίνοντας ότι σε ένα μεγάλο κόμμα «είναι φυσιολογικό να υπάρχουν διαφορετικές απόψεις», υπογραμμίζοντας, ωστόσο, την ανάγκη κομματικής συσπείρωσης.

Σε ό,τι αφορά την οικονομική πολιτική και τις εξαγγελίες της κυβέρνησης στη ΔΕΘ, αναφέρθηκε σε νέες μειώσεις φόρων και πρόσθετη στήριξη για τους πιο ευάλωτους, επιμένοντας στη γραμμή της «δημοσιονομικής σταθερότητας και του νοικοκυρέματος», όπως σημείωσε χαρακτηριστικά. Εξήγησε, μάλιστα, ότι η κυβέρνηση δεν πρόκειται να ακολουθήσει λογικές παροχολογίας, αλλά «σταθερά βήματα μπροστά», στηριζόμενη στην ανάπτυξη και στην αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής.

Ο κ. Χατζηδάκης έκανε ιδιαίτερη αναφορά, στα μεγάλα έργα που βρίσκονται σε εξέλιξη στην Κρήτη, τονίζοντας ότι η κυβέρνηση και προσωπικά ο Κυριάκος Μητσοτάκης έχουν δώσει ιδιαίτερη βαρύτητα στο νησί. Σε αυτό το πλαίσιο, στάθηκε στην πρόοδο του Βόρειου Οδικού Άξονα Κρήτης, επισημαίνοντας ότι το ανατολικό τμήμα ήδη κατασκευάζεται, ενώ στο δυτικό έχουν ξεκινήσει οι προπαρασκευαστικές εργασίες.

Σχετικά με το νέο αεροδρόμιο στο Καστέλι, το χαρακτήρισε «το πιο σύγχρονο αεροδρόμιο στην Ευρώπη», εκφράζοντας την εκτίμηση ότι θα καταβληθεί προσπάθεια ώστε να παραδοθεί ακόμη και πριν από το τέλος του 2028. Παράλληλα, υπογράμμισε τη σημασία των ηλεκτρικών διασυνδέσεων της Κρήτης με την Πελοπόννησο και την Αττική, έργα που, όπως εξήγησε, συζητούνταν επί δεκαετίες και πλέον έχουν ολοκληρωθεί, με σημαντικό ενεργειακό, περιβαλλοντικό και οικονομικό αποτύπωμα. Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε στη διαχείριση των υδάτων, χαρακτηρίζοντας κορυφαία προτεραιότητα την αντιμετώπιση του προβλήματος ύδρευσης. Όπως, μάλιστα, επανέλαβε, «η κυβέρνηση προωθεί ένα συνολικό σχέδιο διαχείρισης υδάτων στην Κρήτη, με κεντρικό ρόλο του Οργανισμού Ανάπτυξης Κρήτης».

Ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης περιέγραψε, επίσης, το νέο αναπτυξιακό μοντέλο που χρειάζεται το νησί την επόμενη δεκαετία, με έμφαση, όπως επεσήμανε, σε έναν πιο βιώσιμο τουρισμό, στην ενίσχυση του πρωτογενούς τομέα, στη βιολογική γεωργία, στα θερμοκήπια και την υδροπονία, αλλά και την αξιοποίηση της έρευνας και της καινοτομίας μέσω των πανεπιστημίων του νησιού και του ΙΤΕ.

Επιπρόσθετα, ο κ. Χατζηδάκης μίλησε και για το ζήτημα της οπλοκατοχής στην Κρήτη, υπογραμμίζοντας: «Δεν μπορούμε να συμβιβαζόμαστε με το πρόβλημα και να ξυπνάμε κάθε φορά που γίνεται κάτι δραματικό». Υπό αυτό το πλαίσιο, τόνισε την ανάγκη μεγαλύτερης ευαισθητοποίησης και συνεργασίας όλων των τοπικών και θεσμικών φορέων.