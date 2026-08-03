Το απόγευμα της Κυριακής 2 Αυγούστου, ο Σεβ. Μητροπολίτης Πέτρας και Χερρονήσου κ. Γεράσιμος τέλεσε τα Θυρανοίξια και χοροστάτησε κατά τον Εσπερινό και τον πρώτο Παρακλητικό Κανόνα για τον εφετινό Δεκαπενταύγουστο στον Ιερό Κοιμητηριακό Ναό Μεταμορφώσεως του Σωτήρος Δωριών.

Απευθυνόμενος προς τους πιστούς, είπε: “Αξίζουν πολλά συγχαρητήρια στον π. Απόστολο, τους συνεργάτες του αλλά και όλους όσοι συνέβαλαν στο έργο αυτό, γιατί χρειάστηκε πολύς κόπος για να φθάσουμε να τελέσουμε τα θυρανοίξια του ιστορικού τούτου Ιερού Ναού.

Αυτό όμως στο οποίο μας παραπέμπει και η Ακολουθία αυτή, αλλά και η εορτή στην οποία τιμάται ο Ναός, εκείνη της Μεταμορφώσεως, είναι ο ανακαινισμός του ανθρώπου. Να ανακαινίσουμε τον όλον άνθρωπον. Στην Εκκλησία πολλές φορές, όταν ακούμε για ψυχή, δεν εννοούμε μόνο την ψυχή αλλά ολόκληρη την ανθρώπινη φύση, τόσο την ψυχή όσο και το σώμα.

Σε αυτό μας καλεί η Μεταμόρφωση του Σωτήρος: να μεταμορφωθούμε, να αλλάξουμε και να αποκτήσουμε αυτό για το οποίο πλαστήκαμε, από το κατ’ εικόνα να φθάσουμε στο καθ’ ομοίωσιν, να πλησιάσουμε την Θεότητα, να γίνουμε κατά χάριν θεοί”.

Μετά το “Δι’ ευχών”, τέλεσε τρισάγιο επί του μνήματος του επί μακρά σειρά ετών μακαριστού Εφημερίου της Ενορίας π. Κωνσταντίνου Κανιτάκη,