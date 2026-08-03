Οι ομάδες μπάσκετ και βόλεϊ Αγιος Νικόλαος Europlan πάνε παραλία και σας προσκαλούν να αφήσουμε για λίγο πίσω την καθημερινότητα, να χαλαρώσουμε και να διασκεδάσουμε με δυνατή μουσική, καλή παρέα και φόντο τη θάλασσα!

Η Ομάδα Καλαθοσφαίρισης και βόλεϊ Αγίου Νικολάου, σε συνεργασία με τον Δήμο Αγίου Νικολάου, διοργανώνει το Almyros Beach Party 26, την Παρασκευή 7 Αυγούστου, στην παραλία του Αλμυρού, και μας προσκαλεί σε μια απόλυτα καλοκαιρινή βραδιά γεμάτη μουσική, χορό και ανεβασμένη διάθεση.

Με τους διακεκριμένους Dj’s Happyharry, DASTYL, NTORS και FINIX στα decks και guest DJ την εκρηκτική EZARΑ, η μουσική θα δυναμώσει και η παραλία θα μετατραπεί στο απόλυτο σημείο συνάντησης του καλοκαιριού.

Και επειδή ένα καλοκαιρινό πάρτι θέλει και… ζωντανή δράση, τη βραδιά θα συμπληρώσει live dance show, δημιουργώντας την ιδανική ατμόσφαιρα για μια αξέχαστη έξοδο ενώ και η μεταφορά όλων είναι εξασφαλισμένη με ασφάλεια προς και από τον χώρο του party

Γιατί κάποιες φορές το μόνο που χρειαζόμαστε είναι να αφήσουμε το πρόγραμμα στην άκρη, να βάλουμε δυνατά τη μουσική, να βγάλουμε τα παπούτσια και να χορέψουμε δίπλα στη θάλασσα!

Παρασκευή 7 Αυγούστου – Αλμυρός Beach.

Το μεγάλο πάρτι του καλοκαιριού μας περιμένει!

Ώρα έναρξης: 21:00

Είσοδος: 10€

Δωρεάν μεταφορά με λεωφορείο από τις 20:00 από την μαρίνα Αγίου Νικολάου και επιστροφή

Άγιος Νικόλαος Καλαθοσφαίριση – Ραντεβού στην παραλία!