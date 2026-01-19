Πραγματοποιήθηκε από το Δήμαρχο Ηρακλείου Αλέξη Καλοκαιρινό η ορκωμοσία μιας νέας μόνιμης Δημοτικής Υπαλλήλου, παρουσία του Αντιδημάρχου Διοίκησης & Τουρισμού Γιώργου Αγριμανάκη, το πρωί της Δευτέρας 19/1 στη Λότζια.

Συγκεκριμένα, πρόκειται για την Μαρία Στεφανάκη (ΤΕ Διοικητικού-Λογιστικού) που τοποθετείται στο Τμήμα Ληξιαρχείου της Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών και η οποία διορίζεται μέσω της προκήρυξης του ΑΣΕΠ 1ΓΒ/2025.

Ο Αλέξης Καλοκαιρινός, και ο Γιώργος Αγριμανάκης καλωσόρισαν την Μαρία Στεφανάκη στο δυναμικό του Δήμου Ηρακλείου και της ευχήθηκαν υγεία και καλή δύναμη στα νέα της καθήκοντα.