Η Περιφέρεια Κρήτης, η Αυτοδιοίκηση, θεσμικοί εκπρόσωποι, Σώματα Ασφάλειας, φορείς, εκπρόσωποι κομμάτων και πολίτες τίμησαν σήμερα την επέτειο των Εθνικών Αγώνων και της Αντίστασης κατά του ναζισμού και του φασισμού 1941-1944 (η 9η Μαΐου έχει καθιερωθεί ως ημέρα λήξης του δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου).

Στο Ηράκλειο, στις εκδηλώσεις τιμής και μνήμης, με διοργανωτή την Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου παρουσία Αρχών και θεσμικών εκπροσώπων, τελέστηκε Δοξολογία στον Ιερό Ναό του Αγ. Τίτου χοροστατούντος του Σεβασμιοτάτου Αρχιεπισκόπου Κρήτης κ.κ. Ευγενίου ενώ για το ιστορικό της επετείου της 9ης Μαΐου ομιλία πραγματοποίησε η εκπαιδευτικός Μαρία Καλαΐτζάκη που υπηρετεί στο 5ο δημοτικό σχολείο Ηρακλείου.

Στη συνέχεια στο μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη τελέστηκε από τον Αρχιεπίσκοπο Κρήτης κ. Ευγένιο επιμνημόσυνη δέηση και ακολούθησε κατάθεση στεφάνων από τον Βουλευτή Ηρακλείου Ν.Δ. Ελευθέριο Αυγενάκη, την Βουλευτή Ηρακλείου ΠΑΣΟΚ Ελένη Βατσινά ως εκπρόσωπος του Προέδρου του κόμματος Νίκου Ανδρουλάκη, τον Αντιπεριφερειάρχη Ηρακλείου Νίκο Συριγωνάκη, τον Δήμαρχο Ηρακλείου Αλέξη Καλοκαιρινό, τον Ανώτερο Διοικητή Φρουράς Ηρακλείο-Διοικητή 44ης ΣΔΙ ως εκπρόσωπος των Ενόπλων Δυνάμεων, τους εκπροσώπους των Σωμάτων Ασφαλείας, του Λιμενικού Σώματος, του Πυροσβεστικού Σώματος, τους εκπροσώπους κομμάτων, εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, ενώσεων απόστρατων αξιωματικών, φορέων, σωματείων και οργανώσεων.

Το παρόν έδωσαν ο Πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου Κρήτης Ευάγγελος Ζάχαρης και ο Αντιπεριφερειάρχης πρωτογενή τομέα Σταύρος Τζεδάκης.

Στη δήλωση του ο Περιφερειάρχης Κρήτης Σταύρος Αρναουτάκης για την επέτειο των Εθνικών Αγώνων και της Εθνικής Αντίστασης κατά του ναζισμού και του φασισμού ανέφερε: «Η επέτειος της 9ης Μαΐου, ημέρα εορτασμού για τη λήξη του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου και τιμής των Εθνικών Αγώνων και της Εθνικής Αντίστασης, αντανακλά την ευγνωμοσύνη και τον σεβασμό μας προς όλους τους αγωνιστές για την ελευθερία της πατρίδας μας.

Η σημερινή μέρα αποκτά ιδιαίτερη σημασία, καθώς ο πόλεμος φαίνεται να αποτελεί πλέον μια κανονικότητα, που βυθίζει την ανθρωπότητα σε ατραπούς χωρίς διέξοδο.

Ως Περιφέρεια Κρήτης τιμούμε όσους πολέμησαν τον φασισμό και τον ναζισμό και με τη θυσία τους άνοιξαν τον δρόμο για τη διαφύλαξη της ανθρώπινης ζωής και αξιοπρέπειας.»