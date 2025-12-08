Μετά τα επεισόδια που σημειώθηκαν με τη ρίψη χημικών από τις αστυνομικές δυνάμεις και την εκτόξευση πετρών από τους αγρότες, οι αγροτοκτηνοτρόφοι κατάφεραν να πλησιάσουν πιο κοντά προς το αεροδρόμιο, καθώς οι αστυνομικές δυνάμεις ανταποκρίθηκαν στο αίτημά τους και τους επέτρεψαν να κινηθούν προς τα κάτω και να παραταχθούν μπροστά στο αεροδρόμιο όπου αυτή την στιγμή υπάρχει μπλόκο της αστυνομίας.

Κατά τη διάρκεια της έντασης σημειώθηκε πετροπόλεμος και ρίψη χημικών. Η μετακίνηση των συγκεντρωμένων προωθήθηκε μετά από διαβούλευση με τον επικεφαλής της αστυνομικής δύναμης που βρίσκεται στο σημείο και προκειμένου να κοπάσει η ένταση που επικράτησε νωρίτερα.

Με τις αστυνομικές δυνάμεις να παραμένουν στο σημείο και να κλείνουν το πέρασμα προς την είσοδο του αερολιμένα, οι συγκεντρωμένοι αγροτοκτηνοτρόφοι, μελισσοκόμοι και αλιείς από το Ηράκλειο, το Ρέθυμνο και το Λασίθι, έχουν παραταχθεί και έχουν στήσει το μπλόκο τους, σε σημείο αρκετά κοντύτερα στην είσοδο του αεροδρομίου Ηρακλείου «Νίκος Καζαντζάκης».

Η κυκλοφορία

Η κατάσταση που έχει διαμορφωθεί, έχει δημιουργήσει κυκλοφοριακό κομφούζιο και σε τμήματα του ΒΟΑΚ και σε τμήματα της πόλης του Ηρακλείου, κυρίως στις ανατολικές περιοχές όπως της Νέας Αλικαρνασού, του Κατσαμπά, του Πόρου και μέχρι το κέντρο της πόλης. Επίσης, προκειμένου να ταξιδέψουν αεροπορικώς, οι επιβάτες από τα σημεία που έχει στηθεί το μπλόκο και έχουν παραταχθεί οι αστυνομικές δυνάμεις, περνούν μόνο πεζοί και κουβαλώντας στα χέρια, τις βαλίτσες τους.

Όπως έγινε γνωστό από την Διεύθυνση Αστυνομίας Ηρακλείου, λόγω των αγροτικών κινητοποιήσεων δεν επιτρέπεται η κυκλοφορία των οχημάτων στο τμήμα του Βορείου Οδικού ‘Αξονα Κρήτης από κόμβο Καλλιθέας έως κόμβο Καστελίου και στο τμήμα της Παλαιάς Εθνικής οδού Ηρακλείου-Αγίου Νικολάου από τη διασταύρωση Καρτερού-Επισκοπής έως τη διασταύρωση Λ. Ικάρου-Καρτερού.

Η κυκλοφορία των οχημάτων επί του Βόρειου Οδικού Άξονα Κρήτης θα πραγματοποιείται ως εξής: Για την κατεύθυνση από ‘Αγιο Νικόλαο προς Ηράκλειο τα οχήματα θα κινούνται προς την έξοδο Χερσονήσου και μέσω της Εθνικής Οδού Ηρακλείου-Καστελίου θα κατευθύνονται πρoς Καστέλι-Πεζά και Ηράκλειο. Για την κατεύθυνση από Ρέθυμνο προς ‘Αγιο Νικόλαο τα οχήματα θα κινούνται προς την έξοδο Καζαντζίδη και μέσω της Επαρχιακής Οδού Ηρακλείου-Πεζών θα κατευθύνονται προς Πεζά-Καστέλι προς Χερσόνησο-ΒΟΑΚ-Αγ. Νικόλαο.

Στα Χανιά

Πετροπόλεμος, χημικά, κρότου λάμψης και καπνογόνα βρίσκονται αυτή την ώρα στην «ημερήσια διάταξη» έξω από το αεροδρόμιο Χανίων, καθώς οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι προσπάθησαν να σπάσουν το μπλόκο των αστυνομικών δυνάμεων. Οι αγρότες είχαν λάβει την απόφαση να αποκλείσουν την κεντρική πύλη του αεροδρομίου «Ιωάννης Δασκαλογιάννης» και ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις με οχήματα των ΤΑΕ και μεταφοράς προσωπικού, απέκλεισαν την κύρια κεντρική οδική αρτηρία που οδηγεί στο αεροδρόμιο.

Τελικά πολλοί αγρότες και κτηνοτρόφοι έσπασαν το αστυνομικό μπλόκο και άρχισαν να οδεύουν προς το αεροδρόμιο. Συνάδελφοί τους όμως, εγκλωβίστηκαν από τις δυνάμεις της Ελληνικής Αστυνομίας μπροστά από τις κλούβες και τα οχήματα της ΕΛΑΣ. Παρά τις προσπάθειες να μην υπάρξουν συμπλοκές και συγκρούσεις, αυτό δεν κατέστη δυνατό και αυτή την ώρα υπάρχουν εκτεταμένα επεισόδια.

Ορατό είναι και ένα όχημα της αστυνομίας αναποδογυρισμένο.