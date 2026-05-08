Αναμενόμενη χαρακτήρισε την ποινική μεταχείριση που επιφυλάχθηκε στους κατηγορουμένους, ο συνήγορος υπεράσπισής τους, Γιώργος Κοκοσάλης, μετά τις απολογίες του 54χρονου που κατηγορείται για τον θανάσιμο τραυματισμό του 21χρονου με πυροβολισμούς, και της 56χρονης συζύγου του, η οποία κατηγορείται για συνέργεια στην ανθρωποκτονία από πρόθεση.

Οι απολογίες πραγματοποιήθηκαν χθες το απόγευμα και πάντως νωρίτερα από τον αρχικό προγραμματισμό για λόγους ασφαλείας, στο Αστυνομικό Μέγαρο Ηρακλείου, ενώ αμέσως μετά και οι δύο κρίθηκαν προσωρινά κρατούμενοι. Όπως ανέφερε σε δηλώσεις του ο κ. Κοκοσάλης, η απολογία του βασικού κατηγορουμένου ήταν πολύωρη και πραγματοποιήθηκε υπό έντονη συναισθηματική φόρτιση. «Ήτανε μια απολογία πολύωρη, ειδικά του βασικού κατηγορουμένου με έντονη συγκινησιακή φόρτιση και με διακυμάνσεις στην ψυχολογία του» ανέφερε χαρακτηριστικά, απευθύνοντας έκκληση για ψυχραιμία. Μάλιστα ο συνήγορος υπεράσπισης κάλεσε όσους παρεμβαίνουν δημόσια να αποφεύγουν αναφορές σε μη επιβεβαιωμένα στοιχεία, τονίζοντας ότι τέτοιες τοποθετήσεις επιβαρύνουν το κλίμα. «Αφήστε τις οικογένειες να θρηνήσουν και να συνειδητοποιήσουν» ανέφερε χαρακτηριστικά.

Από την πλευρά της οικογένειας του 21χρονου θύματος, η δικηγόρος Αλεξάνδρα Σπανάκη υποστήριξε ότι πρόκειται για «προσχεδιασμένη εκτέλεση και μάλιστα με ιδιαίτερης απαξίας πράξεις περιύβρισης του νεκρού, καθώς ενώ ήταν το παιδί ήταν νεκρό το χτυπούσε και το κλωτσούσε». Όπως επίσης ανέφερε η κ. Σπανάκη, τα στοιχεία της δικογραφίας και τα πορίσματα των πραγματογνωμόνων δεν επιβεβαιώνουν τους ισχυρισμούς των κατηγορουμένων σε σχέση με το τροχαίο δυστύχημα, στο οποίο έχασε τη ζωή του ο γιος του 54χρονου και πως σύμφωνα με τα στοιχεία τόσο του πραγματογνώμονα που διόρισε εκείνη, όσο και του πραγματογνώμονα που διορίστηκε με σχετική εντολή από Τροχαία, «συνετέλεσε ουσιωδώς η κατασκευή του δρόμου στο σημείο εκείνο, ώστε να εκτραπεί το όχημα και τελικώς να προσκρούσει σε παρακείμενη κολόνα» και πως η ταχύτητα του οχήματος δεν ξεπερνούσε όπως ανέφερε η ίδια, τα 70 χλμ. την ώρα. Παράλληλα η δικηγόρος της οικογένειας απέρριψε κατηγορηματικά οποιαδήποτε αναφορά σε προκλητική συμπεριφορά του θύματος.

«Όχι απλά κατηγορηματικά το αρνούμαι αυτό, όχι απλά μέμφομαι όποιον το επαναλαμβάνει θέλοντας να δημιουργήσει ενδεχομένως υπερασπιστικά επιχειρήματα. Σας λέω ότι είναι ντροπή και προσβολή στη μνήμη αυτού του παιδιού, το οποίο μία ευχή είχε εκφράσει ευθαρσώς. “Να γίνει το δικαστήριο κ. Σπανάκη μου έλεγε”, να αποδειχθεί ότι εγώ δεν φταίω, για να μαλακώσει ο πόνος αυτού του ανθρώπου» σχολίασε χαρακτηριστικά.

Σε ό,τι αφορά τα περιστατικά απειλών και επιθετικής συμπεριφοράς που είχαν προηγηθεί, μεταξύ άλλων τόνισε πως καταδεικνύουν ότι ο 21χρονος είχε στοχοποιηθεί. Στις δηλώσεις της επίσης, αναφέρθηκε και σε ζητήματα σχετικά με την εκτίμηση της επικινδυνότητας του κατηγορουμένου σε προγενέστερο χρόνο, εκφράζοντας προβληματισμό για το αν είχαν ληφθεί τα προβλεπόμενα μέτρα.

Σε ό,τι αφορά την οικογένεια που πενθεί το 21 ετών αγόρι, όπως συμπλήρωσε η κ. Σπανάκη «οι άνθρωποι αυτοί σέβονται τις αρχές, σέβονται τους νόμους, άσχετα από το εάν το παιδί τους χάθηκε με τέτοιο τρόπο και θα κινηθούν με όσα προβλέπει ο νόμος».