Δραματική τροπή παίρνει η υπόθεση του αιματηρού περιστατικού στην Αμμουδάρα Ηρακλείου. Οι τελευταίες πληροφορίες αναφέρουν ότι πατέρας που είχε χάσει το μοναχοπαίδι του σε τροχαίο, πυροβόλησε και σκότωσε τον νεαρό οδηγό. Παραδόθηκε πριν λίγο στο Αστυνομικό Τμήμα Μαλεβιζίου. Παρέδωσε και το όπλο.

Ο δράστης, 54 ετών, δεν μπόρεσε ποτέ να ξεπεράσει τον θάνατο του παιδιού του. Από την ημέρα που «έσβησε» στη ΜΕΘ του Βενιζελείου, έχασε τα λογικά του. Η ζωή του είχε τελειώσει και αυτό που ζητούσε ήταν να τιμωρηθεί παραδειγματικά ο νεαρός που θεωρούσε υπαίτιο.

Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι το απόγευμα της Τρίτης του έκλεισε το δρόμο με το αυτοκίνητο, στην περιοχή της Αμμουδάρας. Ο νεαρός οδηγός αντιλαμβανόμενος τον κίνδυνο, προσπάθησε να διαφύγει και άρχισε να τρέχει. Ο 54χρονος έβγαλε το όπλο και τον πυροβόλησε τέσσερις φορές. Τον εκτέλεσε πισώπλατα.

Αμέσως μετά παραδόθηκε στο Αστυνομικό Τμήμα της περιοχής, ομολόγησε την πράξη του, παρέδωσε το όπλο και στην συνέχεια μεταφέρθηκε στην Ασφάλεια Ηρακλείου, όπως αναφέρει το Cretalive.