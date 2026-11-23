«Τι θα γίνει τώρα;» «Φταίω εγώ;» «Θα είμαστε καλά;»
Όταν μια ασθένεια ή ένα διαζύγιο αλλάζει τη ζωή της οικογένειας, τα παιδιά έχουν ερωτήσεις που συχνά μας βρίσκουν κι εμάς απροετοίμαστους. Πώς τους εξηγούμε τι συμβαίνει με λόγια που μπορούν να καταλάβουν; Τι λέμε όταν ούτε εμείς ξέρουμε ακόμη την απάντηση; Και πώς τα βοηθάμε να νιώσουν ότι, μέσα σε όσα αλλάζουν, έχουν δίπλα τους ανθρώπους που τα αγαπούν και τα φροντίζουν;
Την Τρίτη 24 Νοεμβρίου στις 18:00, σας προσκαλούμε σε μια εξ αποστάσεως εισήγηση με τη Βασιλική Κούκη. Μέσα από παραδείγματα, θα δούμε πώς μπορούμε:
- Να ανοίγουμε μια δύσκολη συζήτηση με ειλικρίνεια και με λόγια κατάλληλα για την ηλικία του παιδιού.
- Να ακούμε τους φόβους του και να του δίνουμε χώρο να ρωτήσει, ακόμη κι αν επιστρέφει στην ίδια απορία.
- Να μιλάμε για όσα γνωρίζουμε και για όσα μένουν ακόμη αβέβαια.
- Να κρατάμε μικρές, γνώριμες συνήθειες που του δίνουν μια αίσθηση σταθερότητας.
Την Τρίτη 24 Νοεμβρίου 2026 στις 18:00.
Εξ αποστάσεως Δωρεάν συμμετοχή
Εισηγήτρια — Βασιλική Κούκη, δασκάλα, M.Ed. στην Εκπαιδευτική Ηγεσία, M.Sc. στην Εκπαιδευτική Ψυχολογία
Συνδεθείτε δωρεάν για να παρακολουθήσετε την εισήγηση:
https://bit.ly/sxoles-gonewn-perifereias-kritis
Γιατί όταν η ζωή αλλάζει, το παιδί χρειάζεται πάνω απ’ όλα έναν ενήλικα που θα παραμείνει παρών, διαθέσιμος και αληθινός.