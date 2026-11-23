«Τι θα γίνει τώρα;» «Φταίω εγώ;» «Θα είμαστε καλά;»

Όταν μια ασθένεια ή ένα διαζύγιο αλλάζει τη ζωή της οικογένειας, τα παιδιά έχουν ερωτήσεις που συχνά μας βρίσκουν κι εμάς απροετοίμαστους. Πώς τους εξηγούμε τι συμβαίνει με λόγια που μπορούν να καταλάβουν; Τι λέμε όταν ούτε εμείς ξέρουμε ακόμη την απάντηση; Και πώς τα βοηθάμε να νιώσουν ότι, μέσα σε όσα αλλάζουν, έχουν δίπλα τους ανθρώπους που τα αγαπούν και τα φροντίζουν;

Την Τρίτη 24 Νοεμβρίου στις 18:00, σας προσκαλούμε σε μια εξ αποστάσεως εισήγηση με τη Βασιλική Κούκη. Μέσα από παραδείγματα, θα δούμε πώς μπορούμε:

Να ανοίγουμε μια δύσκολη συζήτηση με ειλικρίνεια και με λόγια κατάλληλα για την ηλικία του παιδιού.

Να ακούμε τους φόβους του και να του δίνουμε χώρο να ρωτήσει, ακόμη κι αν επιστρέφει στην ίδια απορία.

Να μιλάμε για όσα γνωρίζουμε και για όσα μένουν ακόμη αβέβαια.

Να κρατάμε μικρές, γνώριμες συνήθειες που του δίνουν μια αίσθηση σταθερότητας.

Την Τρίτη 24 Νοεμβρίου 2026 στις 18:00.

Εξ αποστάσεως Δωρεάν συμμετοχή

Εισηγήτρια — Βασιλική Κούκη, δασκάλα, M.Ed. στην Εκπαιδευτική Ηγεσία, M.Sc. στην Εκπαιδευτική Ψυχολογία

Συνδεθείτε δωρεάν για να παρακολουθήσετε την εισήγηση:

https://bit.ly/sxoles-gonewn-perifereias-kritis

Γιατί όταν η ζωή αλλάζει, το παιδί χρειάζεται πάνω απ’ όλα έναν ενήλικα που θα παραμείνει παρών, διαθέσιμος και αληθινός.