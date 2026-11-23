Ενημερωτική εκδήλωση με θέμα «Κρητική Διατροφή & χρόνια νοσήματα» διοργανώνει η Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Κρήτης, σε συνεργασία με την Περιφέρεια Κρήτης και τον Δήμο Ηρακλείου, την Τρίτη 1 Δεκεμβρίου 2026, από τις 18:00 έως τις 20:00, στην αίθουσα Ανδρόγεω. Η δράση εντάσσεται στο πρόγραμμα «Κρήτη Ευρωπαϊκή Περιφέρεια Γαστρονομίας 2026» και η είσοδος για το κοινό είναι ελεύθερη.

Τον συντονισμό της εκδήλωσης έχουν η Κοσμήτορας της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Κρήτης Ελένη Παπαδάκη, ο Αναπληρωτής Περιφερειάρχης Κρήτης Γεώργιος Πιτσούλης, η Αντιπεριφερειάρχης Νέας Γενιάς και Νεανικής Επιχειρηματικότητας Θεοδώρα Κουτεντάκη και η Εντεταλμένη Δημοτική Σύμβουλος Ηρακλείου και Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Παιδιατρικής Νευρολογίας Λάγια Βοργιά.

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, επιστήμονες της Ιατρικής Σχολής και του ΠΑ.Γ.Ν.Η. θα αναδείξουν τη συμβολή της κρητικής διατροφής στην πρόληψη των χρόνιων νοσημάτων. Συγκεκριμένα, ο Ομότιμος Καθηγητής Χρήστος Λιονής θα αναλύσει τη Μεσογειακή/Κρητική διατροφή σε μια περίοδο κοινωνικών, πολιτισμικών και οικονομικών αλλαγών, ενώ ο Αναπληρωτής Καθηγητής Εμμανουήλ Συμβουλάκης θα εστιάσει στην απήχησή της στη Γενιά Ζ. Τον ρόλο της διατροφής ως συμμάχου της καρδιάς μετά τα 65 θα παρουσιάσουν η Καθηγήτρια Καρδιολογίας Μαρία Μαρκέτου και η Διατροφολόγος του ΠΑ.Γ.Ν.Η. Μαρία Ζαραβίνου. Παράλληλα, ο Αναπληρωτής Καθηγητής Νευρολογίας Γιάννης Ζαγανάς θα αναφερθεί στην πρόληψη της άνοιας, ενώ ο Παιδίατρος Παιδογαστρεντερολόγος Γεώργιος Βασιλογιαννάκης θα υπογραμμίσει την αξία της πρόληψης όταν αρχίζει νωρίς.