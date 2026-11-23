Συνελήφθη σήμερα στο Ρέθυμνο από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ρεθύμνου 28χρονος ημεδαπός κατηγορούμενος για παραβάσεις Νομοθεσίας περί ναρκωτικών και φωτοβολίδων και πυροτεχνημάτων.

Ειδικότερα, στο πλαίσιο του επιχειρησιακού σχεδιασμού της Διεύθυνσης Αστυνομίας Ρεθύμνου για την καταπολέμηση της παράνομης κατοχής και διακίνησης ναρκωτικών ουσιών και μετά από κατάλληλη αξιοποίηση πληροφοριών από αστυνομικούς ανωτέρω Υπηρεσίας, οργανώθηκε και πραγματοποιήθηκε συντονισμένη αστυνομική επιχείρηση.

Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης αφού εντοπίστηκε ο 28χρονος ακολούθησε έρευνα στην οικία του, κατά τη διάρκεια της οποίας βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

-257- γραμμάρια ακατέργαστης κάνναβης,

μικροποσότητα κοκαΐνης,

-2- ηλεκτρονικές ζυγαριές ακριβείας,

χρηματικό ποσό των -3.510- ευρώ ως προερχόμενο από εγκληματική δραστηριότητα,

-5- κινητά τηλέφωνα,

-1- μεταλλική πτυσσόμενη ράβδος,

-6- κροτίδες με φυτίλι

Η προανάκριση ενεργείται από το Τμήμα Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ρεθύμνου.