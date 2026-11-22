Στη 13η Γιορτή Βιβλίου 2026, που διοργανώνει η Μορφωτική Στέγη Ιεράπετρας, σε συνεργασία με τον Δήμο Ιεράπετρας και την Περιφέρεια Κρήτης συμμετείχε το Σάββατο 21 Νοεμβρίου ο Δήμαρχος κ. Εμμανουήλ Φραγκούλης.

Στο πλαίσιο της εκδήλωσης, ο Δήμαρχος παρουσίασε, τα βιβλία «Γεραπετρίτικο Γλωσσάρι» και «Τα πυροβολεία της Ιεράπετρας» του συγγραφέα κ. Σταύρου Χριστοδουλάκη. Χαιρετισμό απηύθυνε η πρόεδρος της Μορφωτικής Στέγης κα Γεωργία Μετινίδου Μαρκοπούλου ενώ το συντονισμό είχε η κα Κρυσταλλία Πλακαντωνάκη.

Όπως ανέφερε μεταξύ άλλων ο Δήμαρχος στην ομιλία του:

«Με ιδιαίτερη τιμή βρίσκομαι σήμερα κοντά σας, στο πλαίσιο της Γιορτής του Βιβλίου, που διοργανώνει η Μορφωτική Στέγη Ιεράπετρας, για να παρουσιάσουμε δύο αξιόλογα βιβλία του αγαπητού φίλου και συντοπίτη μας, Σταύρου Χριστοδουλάκη.

Είναι ιδιαίτερη χαρά για μένα να συμμετέχω σε μια εκδήλωση που αναδεικνύει τη δύναμη του βιβλίου, τη σημασία της γνώσης και την αξία της διατήρησης της ιστορικής και πολιτιστικής μας κληρονομιάς.

Θα ήθελα, καταρχάς, να συγχαρώ τη Μορφωτική Στέγη Ιεράπετρας για την πρωτοβουλία και τη διοργάνωση αυτής της γιορτής, η οποία δίνει την ευκαιρία σε συγγραφείς και αναγνώστες να συναντηθούν και να μοιραστούν τη χαρά της δημιουργίας και της γνώσης.

Η ιστορία ενός τόπου δεν αποτελεί απλώς μια αναδρομή στο παρελθόν του. Είναι η μνήμη που τον κρατά ζωντανό, η ταυτότητα που τον διαφοροποιεί και η παρακαταθήκη που μεταφέρει στις επόμενες γενιές.

Στο βιβλίο του με τίτλο «Γεραπετρίτικο Γλωσσάρι» φωτίζει τις πτυχές της ταυτότητας και της ιστορικής διαδρομής προσπαθώντας να μας διδάξει ότι η πορεία μέσα στο χρόνο δεν αποτυπώνεται μόνο από τα μνημεία αλλά και από τη γλώσσα των ανθρώπων της.

Το βιβλίο του με τίτλο «Τα Πολυβολεία της Ιεράπετρας», όπως γραφεί και στον πρόλογό του ο συγγραφέας, «είναι ένα βιβλίο που αναφέρεται σε ένα εξειδικευμένο θέμα που αφορά στην ιστορική παράδοση της Ιεράπετρας και ιδιαίτερα στη νεότερη ιστορία με εστίαση στον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο και ειδικότερα στην ύπαρξη των γερμανικών πολυβολείων στην εν λόγω περιοχή.

Σε αυτό το σύγγραμμα παρουσιάζεται με τον καλύτερο τρόπο ένα σημαντικότατο κομμάτι από την ιστορία του τόπου μας, προκειμένου να προσεγγιστεί και να φωτιστεί ένα ιδιαίτερο τμήμα από την ιστορική μας παράδοση το οποίο αφορά στα πολυβολεία που βρίσκονται στην Ιεράπετρα».

Ο συγγραφέας στη συνέχεια ανέλυσε στοιχεία των βιβλίων του, ευχαριστώντας τον Δήμαρχο για την παρουσίαση, τη Μορφωτική Στέγη για τη διοργάνωση καθώς και το κοινό για την παρουσία του.

Παρευρέθηκαν μεταξύ άλλων ο πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Νικόλαος Τζουμάκας, οι Αντιδήμαρχοι Γεώργιος Χατζάκης και Εμμανουήλ Τζώρτζης και οι Δημοτικοί Σύμβουλοι Αργύριος Πανταζής και Παναγιώτης Σαρρής.