Δράση ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης για την πρόληψη και την αντιμετώπιση της βίας κατά των γυναικών και των κοριτσιών πραγματοποιήθηκε το πρωί της Τρίτης 24 Νοεμβρίου στην κεντρική πλατεία του Αγίου Νικολάου, με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα για την Εξάλειψη της Βίας κατά των Γυναικών, που τιμάται κάθε χρόνο στις 25 Νοεμβρίου.

Τη δράση διοργάνωσαν το Τμήμα Κοινωνικής Προστασίας και Παιδείας και το Κέντρο Κοινότητας του Δήμου Αγίου Νικολάου, στο πλαίσιο των 16ήμερων δράσεων της Περιφέρειας Κρήτης, με κεντρικό μήνυμα την ανάγκη να σπάσει η σιωπή γύρω από κάθε μορφή έμφυλης και ενδοοικογενειακής βίας.

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, έγινε διανομή έντυπου ενημερωτικού υλικού στους πολίτες, με στόχο την ενημέρωση για τα φαινόμενα βίας, τις δυνατότητες υποστήριξης και τις διαθέσιμες δομές προστασίας και συμβουλευτικής.

Στην πρωτοβουλία συμμετείχαν αστυνομικοί της Διεύθυνσης Αστυνομίας Λασιθίου και του Γραφείου Αντιμετώπισης Ενδοοικογενειακής Βίας Αγίου Νικολάου, ενώ την υποστήριξή τους παρείχαν επίσης το Συμβουλευτικό Κέντρο Ηρακλείου του Κέντρου Ερευνών για Θέματα Ισότητας, το Κέντρο Ψυχικής Υγείας Αγίου Νικολάου, η Κινητή Μονάδα Ψυχικής Υγείας Νομού Λασιθίου και το Πολυδύναμο Κέντρο Αντιμετώπισης Εξαρτήσεων Αγίου Νικολάου του ΕΟΠΑΕ.

Το μήνυμα της δράσης ήταν σαφές: η βία δεν πρέπει να αποσιωπάται ούτε να αντιμετωπίζεται ως ιδιωτική υπόθεση. Η ενημέρωση, η έγκαιρη παρέμβαση και η στήριξη των θυμάτων αποτελούν βασικά βήματα για την αντιμετώπισή της.

«Μαζί σπάμε τη σιωπή», ήταν το μήνυμα που συνόδευσε την πρωτοβουλία, υπενθυμίζοντας ότι κάθε γυναίκα που βιώνει βία έχει φωνή και δικαίωμα στην προστασία και την υποστήριξη.