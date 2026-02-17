Στη σύλληψη μίας 30χρονης γυναίκας για διάθεση και πώληση απομιμητικών προϊόντων και πλαστογραφία προχώρησαν αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ηράκλειου. Η σύλληψη έγινε κατά τη διάρκεια ελέγχου που πραγματοποιήθηκε σε κατάστημα στο οποίο η γυναίκα ήταν προσωρινά υπεύθυνη.

Τον έλεγχο διενήργησαν αστυνομικοί σε συνεργασία με υπαλλήλους της ΑΑΔΕ/ Υπηρεσία Ερευνών και Διασφάλισης Δημοσίων Εσόδων Ηρακλείου, οι οποίοι εντόπισαν ότι διατίθεντο προς πώληση 492 προϊόντα, που αποτελούν απομιμήσεις και παραποιήσεις γνήσιων που προστατεύονται με εμπορικά σήματα, διαφόρων επώνυμων εταιρειών.

Παράλληλα, σύμφωνα με την αστυνομία, τα προϊόντα κατασχέθηκαν και βεβαιώθηκαν τα προβλεπόμενα διοικητικά πρόστιμα. Την προανάκριση διενεργεί η Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ηρακλείου.