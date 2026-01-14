Παράλληλα, συζητήθηκε ως προτεραιότητα το μείζον ζήτημα της διαχείρισης των υδάτων, χαρακτηρίζοντάς το ο Περιφερειάρχης ως ένα πάρα πολύ σοβαρό θέμα για το νησί. Στο πλαίσιο αυτό, συζητήθηκε η αξιοποίηση του Αλμυρού για την κάλυψη των αναγκών σε νερό.

Όπως ανακοίνωσε ο Περιφερειάρχης Κρήτης, το επόμενο διάστημα θα πραγματοποιηθεί κοινή συνάντηση με τους Δημάρχους της ευρύτερης περιοχής. Στόχος της πρωτοβουλίας αυτής είναι ο συντονισμός των ενεργειών και η εξεύρεση της βέλτιστης λύσης για την αποτελεσματική διαχείριση των υδάτινων πόρων.

Στη συνάντηση συμμετείχε ο Διευθυντής Υποδομών της Περιφέρειας Κρήτης Γιώργος Αγαπάκης.