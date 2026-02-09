Επίσκεψη στον Αρχιεπίσκοπο Κρήτης κ.κ. Ευγένιο, στην Ιερά Αρχιεπισκοπή Ηρακλείου ο νέος Περιφεριακός Διοικητής των Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Κρήτης Αρχιπύραρχος Ξενοφών Τσιλιμιγκάκης

Ο Αρχιεπίσκοπος, σε εγκάρδιο κλίμα καλωσόρισε τον νέο Περιφερειάρχη Κρήτης, τονίζοντας την σημασία της αποστολής και του έργου που επιτελεί το Πυροσβεστικό Σώμα.

Από την πλευρά του, o κ. Τσιλιμιγκάκης ευχαρίστησε τον Αρχιεπίσκοπο για την υποδοχή ,κάνοντας αναφορά στο εξαιρετικό έργο της Εκκλησίας μας όπως και στο προσωπικό ενδιαφέρον του Αρχιεπισκόπου, για όλα όσα συμβαίνουν στην κοινωνία και στους ανθρώπους που πραγματικά έχουν ανάγκη.