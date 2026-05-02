Συνελήφθη χθες το μεσημέρι στο Ηράκλειο από αστυνομικούς του Τμήματος Άμεσης Δράσης Ηρακλείου 18χρονος ημεδαπός κατηγορούμενος για παραβάσεις νομοθεσίας περί ναρκωτικών ουσιών.

Ειδικότερα, από αστυνομικούς της ανωτέρω Υπηρεσίας μεσημεριανές ώρες χθες εντοπίστηκε ο 18χρονος να επιβαίνει σε δίκυκλη μοτοσυκλέτα και πραγματοποιήθηκε έλεγχος κατά τη διάρκεια του οποίου βρέθηκε και κατασχέθηκε ποσότητα κατεργασμένης κάνναβης (σοκολάτα) βάρους 96,3 γραμμαρίων.

Η προανάκριση ενεργείται από το Τμήμα Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ηρακλείου.