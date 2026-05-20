“και είπαμε η γη να σμίξει με τ’ αστέρια

μπορεί, ως βαθύ χωράφι με χωράφι,

στάχυα να θρέψει κι ο ουρανός· πατέρα,

τις ώρες που βαραίνει στην καρδιά μας

της ζωής η πίκρα μ’ όλο της το βάρος

Παίρνει ψυχή και νόημα κι άξιον ήχο, κάτι που θυμίζει αυτά τα μυθικά δέντρα τόπων αρχαίων, που εχρησμοδοτούσαν με τον αέρα, καθώς γινότανε φωνή περνώντας ανάμεσα από το μαγικό τους φύλλωμα…” α.σ.

Στις 21 Ιουνίου 2026, ημέρα του θερινού ηλιοστασίου, θα ανεβούμε στον Ψηλορείτη για την Τελετή Αμοιβαιότητας και Δικαιοσύνης του Λιναριού, που σπείραμε μαζί με τους μαθητές των Δημοτικών και Γυμνασίων Σχολείων της Κρήτης.

Με χαρά σας προσκαλούμε

Βαρβάρα Τερζάκη Παλλήκαρη