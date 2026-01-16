Αυτοψία Καλοκαιρινού στο έργο κατασκευής της νέας Μονάδας Επεξεργασίας Απορριμμάτων Ηρακλείου από τον ΕΣΔΑΚ – Η Μονάδα θα μετατραπεί σε Μονάδα Ανάκτησης και Ανακύκλωσης (ΜΑΑ), δημιουργώντας τον κεντρικό πυλώνα δημιουργίας του Πάρκου Κυκλικής Οικονομίας Ηρακλείου

Ο Αλέξης Καλοκαιρινός είδε από κοντά την εξέλιξη των εργασιών, ευχαρίστησε τα στελέχη του ΕΣΔΑΚ για τα αποτελέσματα και σε δήλωσή του επεσήμανε: «Βρισκόμαστε στο Μαύρο Σπήλιο, σε αυτό που μετατρέπεται σε Πάρκο Κυκλικής Οικονομίας σε ένα βάθος χρόνου. Στον παρόντα χρόνο, βλέπουμε την εξέλιξη του έργου της Μονάδας Επεξεργασίας Απορριμμάτων η οποία θα ολοκληρωθεί ως Μονάδα Ανάκτησης Ανακύκλωσης. Το έργο προχωρά με γρήγορο ρυθμό ώστε να έχει ολοκληρωθεί μέσα στο 2026, να πραγματοποιηθεί στη συνέχεια η δοκιμαστική λειτουργία του και να βρεθεί σε πλήρη λειτουργία στα μέσα του 2027. Πρόκειται για μια υπερσύγχρονη Μονάδα η οποία θα κάνει πλήρη διαλογή των απορριμμάτων και θα καταλήγει σε ένα καθαρό υπόλειμμα στα πρότυπα της κυκλικής οικονομίας όπως ισχύουν σήμερα και όπως θα ισχύουν αύριο. Αυτό είναι ένα μεγάλο βήμα στη δημιουργία αυτού που έχουμε εξαρχής σχεδιάσει, δηλαδή της κυκλικής πόλης, λαμβάνοντας υπόψη τη διαχείριση των στερεών αποβλήτων αλλά και των υγρών αποβλήτων με τα πιο σύγχρονα πρότυπα, με έργα να βρίσκονται σε εξέλιξη και στα δύο αυτά πεδία».

Μια ακόμη αυτοψία στις εργασίες κατασκευής της νέας Μονάδας Επεξεργασίας Απορριμμάτων (ΜΕΑ) Ηρακλείου πραγματοποίησε νωρίς το πρωί της Παρασκευής 16/1 ο Δήμαρχος Ηρακλείου και Πρόεδρος του ΕΣΔΑΚ Αλέξης Καλοκαιρινός, μαζί με τον Αντιδήμαρχο Καθαριότητας Γιώργο Τσαγκαράκη και στελέχη του ΕΣΔΑΚ.

Η Μονάδα Επεξεργασίας Απορριμμάτων (ΜΕΑ) Ηρακλείου

Η νέα ΜΕΑ αντικαθιστά την Μονάδα Προεπεξεργασίας Απορριμμάτων (ΜΠΕ) αξιοποιώντας υφιστάμενες εγκαταστάσεις και υποδομές, αλλά και προσθέτοντας νέες που οδηγούν στην σύγχρονη επεξεργασία των απορριμμάτων. Είναι ένα έργο με τεράστια σημασία, το οποίο βελτιώνει το περιβαλλοντικό αποτύπωμα του Ηρακλείου, αναβαθμίζει τις δομές διαχείρισης των αποβλήτων προσφέροντας οικονομικά και κοινωνικά οφέλη, το οποίο ξεκίνησε αφού η Δημοτική Αρχή κατάφερε να ξεπεράσει τις πολεοδομικές και περιβαλλοντικές ενστάσεις που το καθήλωναν για πολύ καιρό. Ταυτόχρονα, είναι ένα έργο που οδηγεί στο στόχο που έχει θέσει ψηλά στις προτεραιότητές της η Δημοτική Αρχή Ηρακλείου: Να καταστεί το Ηράκλειο μια Κυκλική Πόλη και από τη διαχείριση αποβλήτων, να περάσει στην διατήρηση, ανάκτηση και επαναχρησιμοποίηση πόρων, δεδομένου ότι τα απόβλητα είναι πόροι.

Αποτελεί βασική υποδομή του Περιφερειακού Σχεδιασμού Διαχείρισης Αποβλήτων Κρήτης (ΠΕΣΔΑΚ), σύμφωνα με τον οποίο προβλέπεται η ενίσχυση της κυκλικής οικονομίας και της διαλογής στην πηγή, η επαναχρησιμοποίηση και η ανακύκλωση, καθώς και η μείωση των ποσοτήτων των απορριμμάτων που καταλήγουν σε υγειονομική ταφή.

Αξίζει να επισημανθεί ότι στο πλαίσιο της προαίρεσης της υφιστάμενης σύμβασης, η ΜΕΑ Ηρακλείου θα μετατραπεί σε Μονάδα Ανάκτησης και Ανακύκλωσης (ΜΑΑ), με τελικό αποτέλεσμα την μέγιστη επίτευξη της ανάκτησης αξιοποιήσιμών προϊόντων από το κλάσμα των σύμμεικτων απορριμμάτων, έχοντας όμως προηγηθεί εκτεταμένη διαλογή στη πηγή και ανακύκλωση.

Παράλληλα, με το συγκεκριμένο έργο αναβαθμίζεται περιβαλλοντικά η ευρύτερη περιοχή και δημιουργείται ο κεντρικός πυλώνας υλοποίησης του σχεδιασμού του Δήμου Ηρακλείου για την δημιουργία Πάρκου Κυκλικής Οικονομίας Ηρακλείου στη θέση Μαύρος Σπήλιος. Του Πάρκου όπου, εκτός από έργα επεξεργασίας αστικών αποβλήτων, προβλέπονται και δράσεις διαλογής στην πηγή ανακυκλώσιμων αλλά και βιοαποβλήτων, όπως το κεντρικό Πράσινο Σημείο του Δήμου Ηρακλείου που έχει μελετήσει ο ΕΣΔΑΚ, η ανάπτυξη συνεργασιών με εκπαιδευτικά και ερευνητικά ιδρύματα στο πεδίο της επιστήμης των απορριμμάτων, αλλά και η διενέργεια δράσεων περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και αναψυχής ανοικτές για το κοινό όλων των ηλικιών.

Ο συνολικός προϋπολογισμός κατασκευής της ΜΕΑ (συμπεριλαμβανομένου και του νέου κυττάρου του Χώρου Υγειονομικής Ταφής Υπολειμμάτων – ΧΥΤΥ και των νέων έργων επέκταση του) και η λειτουργία για έξι χρόνια, ανέρχεται στο ποσό των 63.546.229,76 ευρώ. Το έργο έχει ενταχθεί στο ΕΣΠΑ το 2021, συμβασιοποιήθηκε το 2022, προηγήθηκε η κατασκευή του ΧΥΤΥ που έχει ολοκληρωθεί και η ΜΕΑ ξεκίνησε να κατασκευάζεται το 2025, αμέσως μετά την έκδοση της οικοδομικής άδειας.

Από το γραφείο τύπου του Δήμου Ηρακλείου