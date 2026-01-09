Η εκδήλωση στο Σάλτσμπουργκ, η οποία τελούσε υπό την αιγίδα του Πανεπιστημίου Paris-Lodron Salzburg (στο πλαίσιο του προγράμματος MECLES και της δράσης Hellenic Studies – Gaberell & Angeliki Drachman), αποτέλεσε ένα βήμα διαλόγου για την οικουμενική διάσταση της ελληνικής παιδείας και τον καταλυτικό ρόλο του ελληνικού σχολείου στη διαμόρφωση ελεύθερων και δημοκρατικών πολιτών σε ένα παγκοσμιοποιημένο περιβάλλον.

Η συμμετοχή της κ. Μαράκη-Μπελαδάκη ανέδειξε τη βούληση της Περιφέρειας Κρήτης να λειτουργεί ως συνδετικός κρίκος μεταξύ της μητροπολιτικής Ελλάδας και των Ελλήνων του εξωτερικού τονίζοντας πως η ελληνική γλώσσα είναι ο θεμέλιος λίθος της εθνικής μας ταυτότητας και το ισχυρότερο εργαλείο διατήρησης της πολιτισμικής μας κληρονομιάς πέρα από τα σύνορα. Αποδεικνύοντας έμπρακτα την στήριξη του Ελληνικού Σχολείου του Σάλτσμπουργκ, ο Περιφερειάρχης Κρήτης, Σταύρος Αρναουτάκης ενέκρινε τη δωρεά αντιπροσωπευτικών έργων της ελληνικής λογοτεχνίας και σκέψης, ανταποκρινόμενος στο αίτημα του σχολείου για την αναβάθμιση των εκπαιδευτικών του πόρων και την ενίσχυση της φιλαναγνωσίας ανάμεσα στους νέους του Ελληνισμού της Διασποράς.

Όπως δήλωσε η κα Μαράκη-Μπελαδάκη: «Για την Περιφέρεια Κρήτης, η στήριξη του Ελληνισμού του εξωτερικού αποτελεί μια βαθιά ηθική και εθνική προτεραιότητα. Τα ελληνικά σχολεία, όπου κι αν λειτουργούν, είναι φάροι Πολιτισμού και Δημοκρατίας. Στεκόμαστε με έμπρακτο ενδιαφέρον δίπλα στους δασκάλους και τους μαθητές της ομογένειας, ενισχύοντας κάθε δράση που κρατά ζωντανή τη φλόγα της ελληνικής παιδείας και συνδέει την Κρήτη με την καρδιά του παγκόσμιου Ελληνισμού».

Η Περιφέρεια Κρήτης συνεχίζει να επενδύει στην Παιδεία, στη δια βίου Μάθηση και στην εξωστρέφεια, προωθώντας πρωτοβουλίες που εδραιώνουν το σχολείο ως πυρήνα κοινωνικής συνοχής και αναδεικνύουν τον πολιτισμό μας ως μια ζωντανή, παγκόσμια παρακαταθήκη.