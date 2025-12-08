Στο Παγκρήτιο Στάδιο, όπου έχει δοθεί το ραντεβού των αγροτοκτηνοτρόφων η εικόνα ήδη από το πρωί είναι ιδιαίτερα ζωντανή. Πλήθος αγροτικών οχημάτων και τρακτέρ έχουν συγκεντρωθεί στον χώρο, δημιουργώντας το πρώτο δυναμικό «μέτωπο» της κινητοποίησης.

Μάλιστα, όπως ανέφερε τα προηγούμενα 24ωρα, ο πρόεδρος της Παγκρήτιας Συντονιστικής Επιτροπής και πρόεδρος του Κτηνοτροφικού Συλλόγου Ανωγείων Βασίλης Μανουράς, «αυτό που σχεδιάζουν είναι να προχωρήσουν σε αποκλεισμό του λιμένα Ηρακλείου και του αεροδρομίου “Ν. Καζαντζάκης”».

Στις κινητοποιήσεις συμμετέχουν αγροτοκτηνοτρόφοι από τη Σητεία και την Ιεράπετρα που συγκεντρώθηκαν νωρίτερα σήμερα το πρωί στην Παχιά Άμμο ενώ συμμετέχουν επίσης και αγροτοκτηνοτρόφοι από τον Άγιο Νικόλαο που ενώθηκαν με τους συναδέλφους τους, στο ύψος των Μαλίων του δήμου Χερσονήσου ενώ τώρα οδεύουν προς το Ηράκλειο. Στα αγροτικά είναι υψωμένες μαύρες σημαίες που σηματοδοτούν την έντονη διαμαρτυρία και δυσαρέσκειά τους. Παράλληλα, ισχυρή είναι και η παρουσία αγροτοκτηνοτρόφων από το Οροπέδιο Λασιθίου, οι οποίοι κατεβαίνουν κι αυτοί για να συμμετάσχουν στη σημερινή κινητοποίηση.