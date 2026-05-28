Η Κρήτη αποκτά τη δική της μεγάλη έκθεση για το σπίτι, την ανακαίνιση και την οικοδομή, όπως αναφέρεται σε δελτίο τύπου του δήμου Αγίου Νικολάου. Η Home Expo Crete έρχεται στον Άγιο Νικόλαο Κρήτης, από τις 16 έως τις 18 Οκτωβρίου 2026, στη Μαρίνα Αγίου Νικολάου, φιλοδοξώντας να αποτελέσει έναν νέο δυναμικό θεσμό για ολόκληρη την Κρήτη. Η έκθεση δημιουργείται με στόχο να φέρει σε επαφή επαγγελματίες του κλάδου, επιχειρήσεις και ιδιώτες, παρουσιάζοντας σύγχρονες λύσεις για το σπίτι, την κατασκευή, την ανακαίνιση, την ενέργεια και την αισθητική των χώρων.

Σε μια περίοδο όπου η ζήτηση για ενεργειακές αναβαθμίσεις, ποιοτικές κατασκευές και σύγχρονες τεχνολογίες κατοικίας βρίσκεται σε διαρκή ανάπτυξη, η HOME EXPO φιλοδοξεί να αποτελέσει μία από τις σημαντικότερες εκθέσεις του κλάδου στην Κρήτη, ενισχύοντας την τοπική επιχειρηματικότητα και δημιουργώντας ένα νέο σημείο συνάντησης για την αγορά του σπιτιού και της οικοδομής.

Στην έκθεση θα συμμετέχουν επιχειρήσεις και επαγγελματίες από κλάδους με στόχο να προσφέρει:

Στοχευμένη προβολή επιχειρήσεων σε όλη την Κρήτη

Άμεση επαφή με καταναλωτές και επαγγελματίες

Νέες εμπορικές συνεργασίες

Παρουσίαση προϊόντων και υπηρεσιών σε ένα σύγχρονο εκθεσιακό περιβάλλον

Η έκθεση θα πραγματοποιηθεί σε σύγχρονη λυόμενη αίθουσα ειδικών προδιαγραφών, με οργανωμένα εκθεσιακά περίπτερα και πλήρεις παροχές για τους εκθέτες.

Ωράριο λειτουργίας: Παρασκευή – Σάββατο – Κυριακή, 10:00 – 21:00

Διοργάνωση: Solo Event – Συνδιοργάνωση Δήμος Αγίου Νικολάου

Για πληροφορίες συμμετοχής και κρατήσεις περιπτέρων: Email: [email protected]. Τηλ.: 6946 337054 Ρένα Πατεράκη – 6944 180374 Βιβή Χρυσοφάκη