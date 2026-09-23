Το βράδυ της Δευτέρας 21 Σεπτεμβρίου 2026 εκδηλώθηκε πυρκαγιά στον χώρο της αποθήκης του σχολείου μας, προκαλώντας μεγάλη αναστάτωση και σημαντικές υλικές ζημιές.

Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε από καρδιάς την Πυροσβεστική Υπηρεσία, τα Σώματα Ασφαλείας και τον ΔΕΔΔΗΕ για την άμεση ανταπόκριση και την καθοριστική παρέμβασή τους σε αυτή τη δύσκολη στιγμή. Ιδιαίτερες ευχαριστίες οφείλουμε και στους γονείς και τους περιοίκους, οι οποίοι αντιλήφθηκαν το συμβάν, ειδοποίησαν αμέσως τις αρμόδιες αρχές και έσπευσαν, με διάθεση προσφοράς, να συνδράμουν στην προσπάθεια κατάσβεσης.

Ήδη από το ίδιο βράδυ, έπειτα από επικοινωνία της Διευθύντριας του σχολείου, κας Βούλας Πάγκαλου, με την κα Μαρία Ναυσικά Γάλλου και τον Δήμαρχο Αγίου Νικολάου, κ. Μανώλη Μενεγάκη, ελήφθη άμεσα η απόφαση να παραμείνει το σχολείο κλειστό, ώστε να πραγματοποιηθούν με ασφάλεια ο απαραίτητος ηλεκτρολογικός έλεγχος, η απομάκρυνση των καμένων αντικειμένων και οι πρώτες εργασίες αποκατάστασης.

Από νωρίς το επόμενο πρωί επισκέφθηκε τον χώρο ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Λασιθίου, κ. Γιώργος Μαμάκης, προκειμένου να ενημερωθεί από κοντά για το συμβάν, να εκτιμήσει την κατάσταση και να στηρίξει το σχολείο στις απαραίτητες ενέργειες.

Λίγο αργότερα, τον χώρο επισκέφθηκαν ο Δήμαρχος Αγίου Νικολάου, κ. Μανώλης Μενεγάκης, ο Αντιδήμαρχος Πολιτικής Προστασίας, κ. Στέργιος Ατσαλάκης, ο αρμόδιος Αντιδήμαρχος Καθαριότητας και Περιβάλλοντος κος Γιώργος Μπελούκας, καθώς και ο υπεύθυνος των Τεχνικών Υπηρεσιών, κ. Φαρσάρης, μαζί με ηλεκτρολόγο και τα αρμόδια συνεργεία του Δήμου. Όλοι τους ανταποκρίθηκαν άμεσα, με ουσιαστικό ενδιαφέρον και διάθεση να δοθούν γρήγορα λύσεις.

Τα συνεργεία εργάστηκαν από τις πρώτες πρωινές ώρες για την απομάκρυνση των πολλών καμένων ογκωδών αντικειμένων από την αποθήκη και για την αποκατάσταση των ζημιών. Επισκευάστηκαν κάποιες υδρορροές και σφραγίστηκαν κενά και ανοίγματα στις εξωτερικές σωληνώσεις του κοντέινερ, ώστε να ενισχυθεί η ασφάλεια του χώρου και να αποτραπούν παρόμοιες ενέργειες στο μέλλον.

Κατά την αυτοψία εντοπίστηκαν διάσπαρτα σπίρτα σε διάφορα σημεία της αυλής, περιμετρικά του σχολείου, καθώς και μέσα σε κενά εξωτερικών σωληνώσεων. Τα ευρήματα αυτά εξετάζονται από το Ανακριτικό Τμήμα της Πυροσβεστικής στο πλαίσιο της διερεύνησης των αιτίων της πυρκαγιάς και του ενδεχομένου εμπρηστικής ενέργειας.

Παράλληλα, αποφασίστηκαν συγκεκριμένα μέτρα για την καλύτερη προστασία του σχολείου: η ενίσχυση της φύλαξης του χώρου, η τοποθέτηση επαρκούς φωτισμού κατά τις βραδινές ώρες, η υπερύψωση της περίφραξης, η αποκατάσταση του κοντέινερ και η αντικατάσταση του εξοπλισμού που καταστράφηκε.

Ανάμεσα στα αντικείμενα που κάηκαν ή υπέστησαν σοβαρές ζημιές βρίσκονται ηλεκτρονικοί υπολογιστές, φορητός υπολογιστής, αφυγραντήρες, θερμαντικά σώματα, χαλιά, ντουλάπα, αρμόνιο, μουσικά όργανα, θεατρικά σκηνικά και στολές σχολικών γιορτών — εξοπλισμός πολύτιμος για την καθημερινή εκπαιδευτική και πολιτιστική ζωή του σχολείου μας.

Ένα ξεχωριστό και μεγάλο «ευχαριστώ» αξίζει στις εργαζόμενες στην καθαριότητα του σχολείου μας, κα Εμμανουέλα Χαρούλη και κα Σοφία Αλέξη. Με περίσσιο ζήλο, φροντίδα και αυταπάρνηση εργάστηκαν ακούραστα, ώστε οι χώροι του σχολείου να καθαριστούν και να επανέλθουν, όσο αυτό ήταν δυνατό, στην αρχική τους κατάσταση.

Θερμές ευχαριστίες οφείλουμε επίσης στην Πρόεδρο του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων, κα Χρύσα Κορδαλή, για την άμεση παρουσία και τη στήριξή της.

Μέσα σε μια ιδιαίτερα δύσκολη και δυσάρεστη συνθήκη, η άμεση κινητοποίηση των υπηρεσιών, η συνεργασία όλων των αρμόδιων φορέων και η συγκινητική ανταπόκριση των γονέων και των κατοίκων της γειτονιάς μάς υπενθύμισαν τη δύναμη της αλληλεγγύης και της συλλογικής προσπάθειας.

Ευχαριστούμε θερμά όλους όσοι στάθηκαν από την πρώτη στιγμή δίπλα στο σχολείο μας, νοιάστηκαν, βοήθησαν και εξακολουθούν να συμβάλλουν στην ασφαλή αποκατάσταση των χώρων και στην ομαλή λειτουργία του.

Η Διευθύντρια

Παρασκευή Πάγκαλου

Ο Σύλλογος Διδασκόντων

του 5ου Δημοτικού Σχολείου Αγίου Νικολάου