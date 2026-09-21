H κατάσταση που επικρατεί στο κατασκευαζόμενο τμήμα από Σελλινάρι ως Άγιο Νικόλαο αλλά και τα κολωνάκια και το στένεμα του δρόμου μέχρι το Ηράκλειο, απειλούν τον διαγωνισμό που προγραμματίζει ο Δήμος Αγίου Νικολάου για την ανάθεση του έργου αποκομιδής των ανακυκλώσιμων απορριμμάτων, που κινδυνεύει να βγει άγονος…

Αυτό δήλωσε ο Αντιδήμαρχος Γιώργος Μπελούκας, ενημερώνοντας το Δημοτικό Συμβούλιο για τον διαγωνισμό, παραδεχόμενος παράλληλα τα μείζονα προβλήματα που αντιμετωπίζει η Ανακύκλωση, η οποία στην ουσία δεν λειτουργεί στο Δήμο Αγίου Νικολάου, παρά μόνο στα «πράσινα σπιτάκια» απ’ όπου συλλέχθηκαν το 2025 συνολικά 400 τόνοι, αποδίδοντας ανταποδοτικό όφελος στους δημότες που συμμετείχαν.

Ενας και μοναδικός είναι ο εργολάβος στην Κρήτη που δραστηριοποιείται στον τομέα της αποκομιδής και μεταφοράς ανακυκλώσιμων απορριμμάτων, με τον οποίο ο Δήμος έχει συνεργαστεί και στο παρελθόν, όχι χωρίς προβλήματα… Και παρά τα ρίσκα, να αναλάβει ο ίδιος ή να μη συμμετάσχει καν στο διαγωνισμό, καθιστώντας τον άγονο, ο Δήμος Αγίου Νικολάου προχωρεί στην προκήρυξη.

Η Διεύθυνση Περιβάλλοντος του Δήμου εισηγήθηκε την ανάθεση του έργου «Μεταφορά ανακυκλώσιμων υλικών και υπολείμματος» για 12 μήνες, με τις εργασίες αυτές να εκτελούνται σε όλη την εδαφική περιφέρεια του Δήμου. Το έργο αυτό επιδοτείται μηνιαίως από την Ελληνική Εταιρεία Αξιοποίησης Ανακύκλωσης ενώ το κόστος επιστροφής του υπολείμματος (μη ανακυκλώσιμων) επιβαρύνεται ο Δήμος από τα ανταποδοτικά έσοδα των τελών καθαριότητας.

Και δυστυχώς, όπως έχει επισημανθεί πολλές φορές στο παρελθόν, επειδή οι δημότες δεν διαχωρίζουν τα απορρίμματα ή δεν νοιάζονται καν τι απορρίπτουν στους μπλε κάδους, που προορίζονται αποκλειστικά για ανακυκλώσιμα υλικά, τα φορτία που απορρίπτονται και δεν παραλαμβάνονται από το ΚΔΑΗ, είναι πάρα πολλά, και αντίστοιχα υψηλό το κόστος της ««βόλτας» που κάνομε στα σκουπίδια», όπως έχει πει χαρακτηριστικά και ο ίδιος ο αντιδήμαρχος…

Το έργο είναι αναγκαίο, παραδέχτηκε η μειοψηφία. Ο επικεφαλής της μείζονος μειοψηφίας Θ. Χαριτάκης ζήτησε οικονομικά συγκριτικά στοιχεία του κόστους ανάθεσης εργολαβίας για το έργο αυτό με το κόστος που θα επιβάρυνε το Δήμο αν εκτελούσε το έργο με ίδια μέσα και προσωπικό, ώστε να μειωθεί το κόστος ανάθεσης. Είπε ότι θα πρέπει να γίνει μια μελέτη ώστε το έργο να εκτελείται εσωτερικά από το Δήμο. Ο επικεφαλής της ελάσσονος μειοψηφίας Χ. Αλεξάκης επίσης ζήτησε συγκριτικά στοιχεία για το κόστος του έργου, σχολιάζοντας τα προβλήματα που αντιμετωπίζει για πολύ καιρό ο τρόπος που εκτελείται η διαχείριση των ανακυκλώσιμων. Κατά της ανάθεσης τέτοιου έργου σε ιδιώτες εργολάβους, δήλωσε ο εκπρόσωπος της Λαϊκής Συσπείρωσης Γ. Φιλιππάκης.

Το Δημοτικό Συμβούλιο ψήφισε σύμφωνα με την εισήγηση της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος.

ΝΙΚΟΣ ΤΡΑΝΤΑΣ